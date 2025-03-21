Опоздали с посевом перца? Этот способ поможет вырастить рассаду в срок

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, что посев перца в середине марта — это катастрофа для будущего урожая? Не спешите паниковать! Даже если вы запоздали, можно успешно вырастить рассаду, если использовать правильные методы.

Фото: commons.wikimedia.org by Rayabhari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рассада перца

1. Замачивание и проращивание семян ускорят процесс

Чтобы семена быстро пробудились и начали активно расти, используйте специальные растворы, а не просто воду. Отлично подходят биопрепараты на основе гуминовых кислот и фитогормонов.

Как правильно замачивать семена:

Свежие семена — оставьте в растворе на 20 минут.

— оставьте в растворе на 20 минут. Старые семена — держите в растворе несколько часов.

— держите в растворе несколько часов. Для ускорения роста — дождитесь прорастания и сразу высаживайте в отдельные стаканчики.

Совет: если сразу посадить пророщенные семена в индивидуальные ёмкости, можно обойтись без пикировки и сохранить время.

2. Выбирайте правильные ёмкости для рассады

Перец плохо переносит пересадку, поэтому лучше сразу использовать отдельные стаканчики или кассеты. Это позволит корневой системе развиваться без стресса и ускорит рост.

3. Обеспечьте рассаде дополнительное освещение

В марте светового дня ещё недостаточно, поэтому подсветка необходима. Используйте лампы с тёплым спектром, чтобы рассада быстрее росла и укреплялась.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) - свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

