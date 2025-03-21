Опоздали с посевом перца? Этот способ поможет вырастить рассаду в срок

Кажется, что посев перца в середине марта — это катастрофа для будущего урожая? Не спешите паниковать! Даже если вы запоздали, можно успешно вырастить рассаду, если использовать правильные методы.
Чтобы семена быстро пробудились и начали активно расти, используйте специальные растворы, а не просто воду. Отлично подходят биопрепараты на основе гуминовых кислот и фитогормонов.
Как правильно замачивать семена:
Совет: если сразу посадить пророщенные семена в индивидуальные ёмкости, можно обойтись без пикировки и сохранить время.
Перец плохо переносит пересадку, поэтому лучше сразу использовать отдельные стаканчики или кассеты. Это позволит корневой системе развиваться без стресса и ускорит рост.
В марте светового дня ещё недостаточно, поэтому подсветка необходима. Используйте лампы с тёплым спектром, чтобы рассада быстрее росла и укреплялась.
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