Как вырастить лимонное дерево в горшке и получить сочные плоды

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание лимонного дерева в горшке кажется простым, но даже небольшие ошибки могут остановить его цветение и плодоношение. Чрезмерный полив, недостаток солнца, неподходящая почва или неправильная обрезка — всё это мешает растению приносить сочные лимоны. Разбираемся, как правильно ухаживать за лимонным деревом, чтобы оно цвело и плодоносило.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комнатный лимон

Выбор правильного горшка

Лимонному дереву необходимо пространство для роста корней. Оптимальный размер контейнера — не менее 40 см в диаметре. Слишком маленький горшок приводит к замедлению роста, а отсутствие дренажных отверстий вызывает застой воды и загнивание корней. Используйте цитрусовый субстрат с песком и перлитом для хорошего дренажа.

Как правильно поливать лимонное дерево?

Летом — полив 2-3 раза в неделю.

— полив 2-3 раза в неделю. Зимой — реже, примерно раз в 10 дней.

— реже, примерно раз в 10 дней. Проверяйте влажность почвы : верхний слой должен быть сухим, а внутри — слегка влажным.

: верхний слой должен быть сухим, а внутри — слегка влажным. Желтеющие и опадающие листья - признак избытка воды.

Где лучше поставить лимонное дерево?

Свет — ключевой фактор для цветения. Размещайте лимонное дерево:

На южной стороне балкона или террасы.

В защищённом месте, чтобы избежать холодных сквозняков.

При температуре ниже +5°C укрывайте растение зимней завесой.

Правильное удобрение — залог урожая

Подкармливайте специальным удобрением для цитрусовых, богатым калием и магнием.

Вносите подкормку раз в месяц, начиная с весны и до осени.

Не переусердствуйте с азотом, иначе дерево будет наращивать листья, а не плоды.

Обрезка: как не навредить?

Обрезка помогает формировать крепкое и продуктивное дерево, но если сделать её неправильно, можно замедлить плодоношение.

Удаляйте отмершие и слабые ветви.

Проводите обрезку в феврале-марте перед началом вегетации.

Создавайте воздушную структуру, чтобы внутрь кроны проникал свет.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

