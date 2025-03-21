Как вырастить лимонное дерево в горшке и получить сочные плоды

Выращивание лимонного дерева в горшке кажется простым, но даже небольшие ошибки могут остановить его цветение и плодоношение. Чрезмерный полив, недостаток солнца, неподходящая почва или неправильная обрезка — всё это мешает растению приносить сочные лимоны. Разбираемся, как правильно ухаживать за лимонным деревом, чтобы оно цвело и плодоносило.
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комнатный лимон
Выбор правильного горшка
Лимонному дереву необходимо пространство для роста корней. Оптимальный размер контейнера — не менее 40 см в диаметре. Слишком маленький горшок приводит к замедлению роста, а отсутствие дренажных отверстий вызывает застой воды и загнивание корней. Используйте цитрусовый субстрат с песком и перлитом для хорошего дренажа.
Как правильно поливать лимонное дерево?
Летом — полив 2-3 раза в неделю.
Зимой — реже, примерно раз в 10 дней.
Проверяйте влажность почвы: верхний слой должен быть сухим, а внутри — слегка влажным.
Желтеющие и опадающие листья - признак избытка воды.
Где лучше поставить лимонное дерево?
Свет — ключевой фактор для цветения. Размещайте лимонное дерево:
На южной стороне балкона или террасы.
В защищённом месте, чтобы избежать холодных сквозняков.
При температуре ниже +5°C укрывайте растение зимней завесой.
Правильное удобрение — залог урожая
Подкармливайте специальным удобрением для цитрусовых, богатым калием и магнием.
Вносите подкормку раз в месяц, начиная с весны и до осени.
Не переусердствуйте с азотом, иначе дерево будет наращивать листья, а не плоды.
Обрезка: как не навредить?
Обрезка помогает формировать крепкое и продуктивное дерево, но если сделать её неправильно, можно замедлить плодоношение.
Удаляйте отмершие и слабые ветви.
Проводите обрезку в феврале-марте перед началом вегетации.
Создавайте воздушную структуру, чтобы внутрь кроны проникал свет.
Уточнения
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.