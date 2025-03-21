Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти продукты запустят ваш мозг на полную мощность: проверьте, есть ли они у вас на кухне!
Португалия замерла в ожидании: станет ли Лига наций ключом к группе Роналду на ЧМ-2026?
Тренды денима 2025: выбираем джинсы для самых смелых и модных образов
Возвращение легендарных вещей: советский интерьер в новом свете
От теории к практике: Mercedes-Benz инвестирует в гуманоидных роботов
Зачем утилизировать, если можно продать? Немецкий бренд запустил распродажу
Предательство в гангстерском Нью-Йорке: Де Ниро сыграет сразу две легенды мафии
Как сделать ужин полезным: 5 шагов к идеальному вечернему приему пищи
Как лимонная кожура может улучшить почву и сделать ваш сад цветущим

Как вырастить лимонное дерево в горшке и получить сочные плоды

2:11
Садоводство

Выращивание лимонного дерева в горшке кажется простым, но даже небольшие ошибки могут остановить его цветение и плодоношение. Чрезмерный полив, недостаток солнца, неподходящая почва или неправильная обрезка — всё это мешает растению приносить сочные лимоны. Разбираемся, как правильно ухаживать за лимонным деревом, чтобы оно цвело и плодоносило.

Комнатный лимон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комнатный лимон

Выбор правильного горшка

Лимонному дереву необходимо пространство для роста корней. Оптимальный размер контейнера — не менее 40 см в диаметре. Слишком маленький горшок приводит к замедлению роста, а отсутствие дренажных отверстий вызывает застой воды и загнивание корней. Используйте цитрусовый субстрат с песком и перлитом для хорошего дренажа.

Как правильно поливать лимонное дерево?

  • Летом — полив 2-3 раза в неделю.
  • Зимой — реже, примерно раз в 10 дней.
  • Проверяйте влажность почвы: верхний слой должен быть сухим, а внутри — слегка влажным.
  • Желтеющие и опадающие листья - признак избытка воды.

Где лучше поставить лимонное дерево?

Свет — ключевой фактор для цветения. Размещайте лимонное дерево:

  • На южной стороне балкона или террасы.
  • В защищённом месте, чтобы избежать холодных сквозняков.
  • При температуре ниже +5°C укрывайте растение зимней завесой.

Правильное удобрение — залог урожая

  • Подкармливайте специальным удобрением для цитрусовых, богатым калием и магнием.
  • Вносите подкормку раз в месяц, начиная с весны и до осени.
  • Не переусердствуйте с азотом, иначе дерево будет наращивать листья, а не плоды.

Обрезка: как не навредить?

Обрезка помогает формировать крепкое и продуктивное дерево, но если сделать её неправильно, можно замедлить плодоношение.

  • Удаляйте отмершие и слабые ветви.
  • Проводите обрезку в феврале-марте перед началом вегетации.
  • Создавайте воздушную структуру, чтобы внутрь кроны проникал свет.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение
Авто
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение Аудио 
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Еда и рецепты
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект Аудио 
Популярное
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет

Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.

Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Последние материалы
Как вырастить лимонное дерево в горшке и получить сочные плоды
Эти продукты запустят ваш мозг на полную мощность: проверьте, есть ли они у вас на кухне!
Португалия замерла в ожидании: станет ли Лига наций ключом к группе Роналду на ЧМ-2026?
Тренды денима 2025: выбираем джинсы для самых смелых и модных образов
Возвращение легендарных вещей: советский интерьер в новом свете
Зачем утилизировать, если можно продать? Немецкий бренд запустил распродажу
От теории к практике: Mercedes-Benz инвестирует в гуманоидных роботов
Предательство в гангстерском Нью-Йорке: Де Ниро сыграет сразу две легенды мафии
Как сделать ужин полезным: 5 шагов к идеальному вечернему приему пищи
Как лимонная кожура может улучшить почву и сделать ваш сад цветущим
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.