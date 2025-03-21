Как лимонная кожура может улучшить почву и сделать ваш сад цветущим

Кожура лимона — это натуральный источник полезных веществ, который может улучшить здоровье ваших растений и защитить их от вредителей. Вместо того чтобы отправлять её в мусорное ведро, используйте эти ценные остатки для обогащения почвы и укрепления ваших цветов и овощей.
Измельчите корки — натрите их на тёрке или порежьте мелкими кусочками, чтобы ускорить разложение.
Добавьте в почву — равномерно распределите кожуру в грунте или смешайте с компостом.
Не переусердствуйте — лимонная кожура может повысить кислотность почвы, поэтому используйте её дозировано:
Лимонные корки — это натуральный способ ухода за растениями, который не требует дополнительных затрат и помогает избавиться от отходов с пользой для сада!
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
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