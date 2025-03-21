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Как лимонная кожура может улучшить почву и сделать ваш сад цветущим

Садоводство

Кожура лимона — это натуральный источник полезных веществ, который может улучшить здоровье ваших растений и защитить их от вредителей. Вместо того чтобы отправлять её в мусорное ведро, используйте эти ценные остатки для обогащения почвы и укрепления ваших цветов и овощей.

Лимоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лимоны

Чем полезна кожура лимона для растений?

  • Обогащает почву кальцием, калием и фосфором, улучшая её плодородность.
  • Помогает бороться с вредителями — муравьи, слизни и другие насекомые не переносят запах цитрусовых.
  • Подавляет грибковые заболевания, предотвращая появление плесени и гнили.
  • Разрыхляет почву, улучшая её структуру и задержку влаги.

Как правильно использовать лимонную кожуру?

Измельчите корки — натрите их на тёрке или порежьте мелкими кусочками, чтобы ускорить разложение.

Добавьте в почву — равномерно распределите кожуру в грунте или смешайте с компостом.

Не переусердствуйте — лимонная кожура может повысить кислотность почвы, поэтому используйте её дозировано:

  • Маленькие горшки — &frac14 кожуры.
  • Средние растения — половина кожуры.
  • Крупные растения — можно использовать целую кожуру.

Лимонные корки — это натуральный способ ухода за растениями, который не требует дополнительных затрат и помогает избавиться от отходов с пользой для сада!

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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