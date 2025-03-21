Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать

Обычно картофельная кожура отправляется в мусорное ведро, но это настоящее богатство для растений! В ней содержатся азот, кальций, фосфор и калий — ключевые элементы для роста и развития овощей, цветов и даже комнатных растений.
Картофельная кожура может стать отличным удобрением, улучшить структуру почвы и даже защитить растения от болезней.
Добавьте картофельные очистки в компостную кучу. Они разлагаются быстро, ускоряя созревание компоста и обогащая его питательными веществами.
Можно приготовить настоящее жидкое удобрение из картофельных очисток:
Если у вас глинистая почва, картофельные очистки помогут сделать её более рыхлой и воздушной. Закопайте кожуру в землю на глубину 10–15 см, и при разложении она улучшит её структуру.
Не выбрасывайте картофельные очистки — они принесут вашим растениям гораздо больше пользы, чем кажется на первый взгляд!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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