Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обычно картофельная кожура отправляется в мусорное ведро, но это настоящее богатство для растений! В ней содержатся азот, кальций, фосфор и калий — ключевые элементы для роста и развития овощей, цветов и даже комнатных растений.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Картофельные очистки

Как использовать картофельные очистки в саду?

Картофельная кожура может стать отличным удобрением, улучшить структуру почвы и даже защитить растения от болезней.

1. Компостирование

Добавьте картофельные очистки в компостную кучу. Они разлагаются быстро, ускоряя созревание компоста и обогащая его питательными веществами.

2. Натуральное удобрение для комнатных растений

Можно приготовить настоящее жидкое удобрение из картофельных очисток:

Сложите кожуру в герметичную банку.

Залейте 500 мл воды и добавьте 2 ст. ложки 10%-ного уксуса.

Оставьте на 2 дня в прохладном месте.

Получившейся настойкой поливайте помидоры, перцы и другие растения — это укрепит их корневую систему и повысит устойчивость к болезням.

3. Разрыхление почвы

Если у вас глинистая почва, картофельные очистки помогут сделать её более рыхлой и воздушной. Закопайте кожуру в землю на глубину 10–15 см, и при разложении она улучшит её структуру.

Почему картофельная кожура так полезна?

Стимулирует рост корней.

Улучшает состав почвы.

Экологично — вместо мусора вы превращаете отходы в полезное удобрение.

Не выбрасывайте картофельные очистки — они принесут вашим растениям гораздо больше пользы, чем кажется на первый взгляд!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

