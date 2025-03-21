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Хотите красивый сад? Вот 17 шагов, которые помогут его спроектировать

4:29
Садоводство

Создание сада с нуля может показаться сложной задачей, но если подойти к процессу правильно, результат превзойдёт все ожидания. Ландшафтный дизайнер Энджел Коллинз делится профессиональными советами, которые помогут создать гармоничное и красивое пространство.

Цветы в саду
Фото: Freepik by bedneyimages
Цветы в саду

1. Определите, как вы хотите использовать сад

Перед началом работы важно понять, что именно вам нужно:

  • Уголок для отдыха с садовой мебелью.
  • Место для игр детей.
  • Зона для выращивания овощей и зелени.
  • Элементы декора — водоёмы, арки, скульптуры.

Совет: в небольшом саду лучше ограничиться 1-2 ключевыми зонами.

2. Изучите особенности почвы

Хорошая почва — основа успешного сада. Она должна быть:

  • Плодородной, богатой питательными веществами.
  • Хорошо дренированной.
  • Подготовленной к посадке (лучше заранее внести компост).

3. Выберите стиль сада

  • Формальный сад — симметрия, чёткие линии, ухоженные растения.
  • Неформальный сад — извилистые дорожки, свободные формы, естественность.
  • Современный стиль — минимализм, акцент на материалы и геометрию.

4. Создайте структуру

Важные элементы, которые придают саду законченность:

  • Живые изгороди, заборы — создают границы и зонируют пространство.
  • Арки и перголы — добавляют вертикальную структуру.
  • Топиарий — придаёт саду ухоженный вид.

5. Добавьте дорожки и покрытия

Выбирайте материалы, соответствующие стилю сада:

  • Для романтического сада подойдут гравийные дорожки.
  • В формальном саду лучше смотрятся кирпич, плитка, камень.
  • Для огорода практичны кирпичные или гравийные дорожки.

6. Определите фокусные точки

Совет: используйте интересные объекты (деревья, фонтаны, скульптуры) для создания акцентов.

7. Газон или цветники?

Если хотите минимального ухода — выбирайте луговые цветники с многолетними растениями и луковичными цветами.

8. Составьте план посадок

Распределите растения так, чтобы в каждом сезоне сад выглядел привлекательно:

  • Весна — тюльпаны, нарциссы, гиацинты.
  • Лето — розы, лаванда, шалфей.
  • Осень — георгины, хризантемы.
  • Зима — хвойные деревья, кустарники с яркими ягодами.

9. Разместите растения по высоте

  • На переднем плане — низкорослые цветы.
  • В центре — многолетники среднего роста.
  • Сзади — кустарники и высокие растения.

10. Контейнерные посадки

Используйте горшки и вазоны для мобильного озеленения. Отличный вариант для террас и небольших пространств.

11. Добавьте водоёмы

Даже небольшой фонтан или пруд создаст уютную атмосферу и привлечёт птиц.

12. Организуйте огород

Выращивайте овощи и зелень на приподнятых грядках, а травы — в контейнерах.

13. Создайте комфортную зону отдыха

Для уюта добавьте перголу, зонтик, плетистые растения, ароматные цветы.

14. Работайте с цветом

Правильно подобранные оттенки сделают сад выразительнее:

  • Тёплые тона (красный, оранжевый, жёлтый) - создают ощущение уюта.
  • Холодные тона (синий, фиолетовый, белый) - визуально расширяют пространство.

15. Добавьте ароматные растения

Жимолость, лаванда, розы, глициния — наполнят сад приятным запахом.

16. Учтите текстуры

Сочетайте разные по форме и структуре растения:

  • Мягкие злаки - с плотными кустарниками.
  • Гладкие листья - с фактурными.

17. Финальный штрих: освещение

Подсветка дорожек, деревьев и зон отдыха создаст уютную атмосферу в тёмное время суток.

Создание сада — это творческий процесс, где нет строгих правил. Главное — удобство, гармония и ваш личный стиль.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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