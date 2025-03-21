Хотите красивый сад? Вот 17 шагов, которые помогут его спроектировать

4:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Создание сада с нуля может показаться сложной задачей, но если подойти к процессу правильно, результат превзойдёт все ожидания. Ландшафтный дизайнер Энджел Коллинз делится профессиональными советами, которые помогут создать гармоничное и красивое пространство.

Фото: Freepik by bedneyimages Цветы в саду

1. Определите, как вы хотите использовать сад

Перед началом работы важно понять, что именно вам нужно:

Уголок для отдыха с садовой мебелью.

Место для игр детей.

Зона для выращивания овощей и зелени.

Элементы декора — водоёмы, арки, скульптуры.

Совет: в небольшом саду лучше ограничиться 1-2 ключевыми зонами.

2. Изучите особенности почвы

Хорошая почва — основа успешного сада. Она должна быть:

Плодородной, богатой питательными веществами.

Хорошо дренированной.

Подготовленной к посадке (лучше заранее внести компост).

3. Выберите стиль сада

Формальный сад — симметрия, чёткие линии, ухоженные растения.

— симметрия, чёткие линии, ухоженные растения. Неформальный сад — извилистые дорожки, свободные формы, естественность.

— извилистые дорожки, свободные формы, естественность. Современный стиль — минимализм, акцент на материалы и геометрию.

4. Создайте структуру

Важные элементы, которые придают саду законченность:

Живые изгороди, заборы — создают границы и зонируют пространство.

— создают границы и зонируют пространство. Арки и перголы — добавляют вертикальную структуру.

— добавляют вертикальную структуру. Топиарий — придаёт саду ухоженный вид.

5. Добавьте дорожки и покрытия

Выбирайте материалы, соответствующие стилю сада:

Для романтического сада подойдут гравийные дорожки.

В формальном саду лучше смотрятся кирпич, плитка, камень.

Для огорода практичны кирпичные или гравийные дорожки.

6. Определите фокусные точки

Совет: используйте интересные объекты (деревья, фонтаны, скульптуры) для создания акцентов.

7. Газон или цветники?

Если хотите минимального ухода — выбирайте луговые цветники с многолетними растениями и луковичными цветами.

8. Составьте план посадок

Распределите растения так, чтобы в каждом сезоне сад выглядел привлекательно:

Весна — тюльпаны, нарциссы, гиацинты.

— тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Лето — розы, лаванда, шалфей.

— розы, лаванда, шалфей. Осень — георгины, хризантемы.

— георгины, хризантемы. Зима — хвойные деревья, кустарники с яркими ягодами.

9. Разместите растения по высоте

На переднем плане — низкорослые цветы.

— низкорослые цветы. В центре — многолетники среднего роста.

— многолетники среднего роста. Сзади — кустарники и высокие растения.

10. Контейнерные посадки

Используйте горшки и вазоны для мобильного озеленения. Отличный вариант для террас и небольших пространств.

11. Добавьте водоёмы

Даже небольшой фонтан или пруд создаст уютную атмосферу и привлечёт птиц.

12. Организуйте огород

Выращивайте овощи и зелень на приподнятых грядках, а травы — в контейнерах.

13. Создайте комфортную зону отдыха

Для уюта добавьте перголу, зонтик, плетистые растения, ароматные цветы.

14. Работайте с цветом

Правильно подобранные оттенки сделают сад выразительнее:

Тёплые тона (красный, оранжевый, жёлтый) - создают ощущение уюта.

- создают ощущение уюта. Холодные тона (синий, фиолетовый, белый) - визуально расширяют пространство.

15. Добавьте ароматные растения

Жимолость, лаванда, розы, глициния — наполнят сад приятным запахом.

16. Учтите текстуры

Сочетайте разные по форме и структуре растения:

Мягкие злаки - с плотными кустарниками.

- с плотными кустарниками. Гладкие листья - с фактурными.

17. Финальный штрих: освещение

Подсветка дорожек, деревьев и зон отдыха создаст уютную атмосферу в тёмное время суток.

Создание сада — это творческий процесс, где нет строгих правил. Главное — удобство, гармония и ваш личный стиль.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

