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Эти однолетники не боятся ни жары, ни морозов — посадите их уже сейчас

2:23
Садоводство

Осень может быть не менее яркой, чем лето, если заранее позаботиться о цветущем саде. Создать красивый осенний цветник необязательно дорого — есть однолетние растения, которые легко выращиваются из семян, не требуют сложного ухода и переносят даже засуху. Они будут радовать вас до самых заморозков!

Георгины
Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Георгины

Почему сажать цветы весной — отличное решение?

Хотя днём погода может быть тёплой, утром всё ещё прохладно, и это отличный момент, чтобы посеять семена. Некоторые цветы прекрасно переносят весенние холода, а если посадить их заблаговременно, к осени они расцветут во всей красе.

Кроме того, ранний посев позволяет растениям адаптироваться, укрепить корни и быть устойчивыми к погодным перепадам. Особенно это важно после жаркого лета, когда сад нуждается в восстановлении.

Неприхотливые цветы, которые будут цвести всё лето и осень

Эти устойчивые однолетники цветут до глубокой осени, даже при первых лёгких заморозках:

  • Кокарда (гаиллардия) — яркий и неприхотливый цветок, напоминающий ромашку.
  • Чернобривцы (в народе — вонючки) — отлично переносят засуху и защищают сад от вредителей.
  • Васильки — добавят саду воздушности и естественного шарма.
  • Георгины — роскошные и эффектные, хорошо чувствуют себя в осеннем саду.
  • Львиный зев — нежные соцветия, устойчивые к перепадам температур.
  • Гвоздика — элегантное украшение цветника, которое долго сохраняет декоративность.

Как правильно посадить эти цветы?

  • Выберите цветочную землю — почва должна быть питательной и рыхлой.
  • Используйте небольшие контейнеры для рассады.
  • Посейте семена и держите их в тёплом месте до появления всходов.
  • После прорастания переместите рассаду на солнечное место, следите за влажностью почвы.
  • Пересадите в сад в середине мая, когда установится стабильное тепло.

Осень будет яркой!

Эти цветы не только украсят ваш сад, но и привлекут пчёл, бабочек и полезных насекомых, помогая сохранить гармонию в природе. А ещё они станут идеальным дополнением к другим осенним растениям, создавая живописный сад, который будет радовать до самых холодов.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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