Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы ваш сад радовал цветением с весны до осени, а ухаживать за растениями было легко? Тогда обратите внимание на гебу - декоративный кустарник, который быстро растёт, устойчив к переменам погоды и не требует сложного ухода.

Фото: Own work by Tangopaso, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цеанотус, калифорнийская сирень

Почему геба так популярна?

Это растение стало любимцем садоводов и ландшафтных дизайнеров не просто так:

Долгое цветение — с весны до осени, радуя яркими фиолетовыми, розовыми или белыми соцветиями.

— с весны до осени, радуя яркими фиолетовыми, розовыми или белыми соцветиями. Неприхотливость — хорошо растёт в садах, на балконах и террасах, не требуя особого ухода.

— хорошо растёт в садах, на балконах и террасах, не требуя особого ухода. Разнообразие размеров — от компактных кустов 30 см до высоких экземпляров до 2 метров.

— от компактных кустов 30 см до высоких экземпляров до 2 метров. Привлекает бабочек и пчёл — идеальный выбор для тех, кто любит сад, полный жизни.

Как правильно выращивать гебу?

Вырастить гебу под силу даже новичку. Вот основные условия для её успешного роста:

Освещение — предпочитает солнечные места или лёгкую полутень.

— предпочитает солнечные места или лёгкую полутень. Почва — лучше всего подходит слабокислая, хорошо дренированная земля.

— лучше всего подходит слабокислая, хорошо дренированная земля. Полив — умеренный, без переувлажнения, чтобы корни не загнивали.

— умеренный, без переувлажнения, чтобы корни не загнивали. Обрезка — удаляйте увядшие цветы и слегка подрезайте куст после цветения для поддержания формы.

Выносливость и универсальность

Геба устойчива к умеренным холодам, но в регионах с суровыми зимами её лучше мульчировать или выращивать в контейнерах, чтобы при необходимости перенести в защищённое место. Она идеально подходит для создания живых изгородей, бордюров и цветочных композиций.

Если вам нужно красивое и неприхотливое растение, которое оживит сад круглый год, геба станет отличным выбором!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

