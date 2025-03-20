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Хотите богатый урожай? Вот какой глубины должны быть грядки

3:22
Садоводство

Приподнятые грядки — отличное решение для выращивания овощей, зелени и цветов, особенно если у вас плохая почва или проблемы с дренажем. Они позволяют начинать посадку раньше весной и дают больше контроля над условиями выращивания. Но какой глубины они должны быть, чтобы растения получали максимальную пользу?

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Оптимальная глубина приподнятой грядки

Глубина приподнятых грядок зависит от нескольких факторов:

  • Какие растения вы собираетесь выращивать.
  • Качество почвы на участке.
  • Ваш бюджет.
  • Расположение сада.

В среднем для большинства овощей и трав достаточно грядки глубиной 30 см (12 дюймов). Однако некоторые растения требуют больше места для корней.

Глубина почвы для разных растений

Чтобы растения развивались правильно, важно учитывать их корневую систему. Вот минимальная глубина почвы для популярных культур:

  • 15 см — травы, салаты, шпинат, редис.
  • 30 см — корнеплоды (морковь, свёкла), капуста, картофель, лук, фасоль, горох, клубника.
  • 45 см — томаты, баклажаны, кабачки, дыни.
  • 60+ см — кукуруза, ревень, артишоки (обычно их не рекомендуют для приподнятых грядок).
  • 30-45 см — большинство многолетних и однолетних цветов.

Сколько почвы вам понадобится?

Чтобы рассчитать количество почвы для приподнятой грядки, умножьте её длину, ширину и глубину. Например, если грядка имеет размеры 120x240x30 см, вам потребуется 0,86 кубометра почвы (1,2x2,4x0,3 = 0,86).

При желании можно уменьшить затраты, заполнив нижний слой грядки органическими материалами (листья, ветки, компост), которые со временем превратятся в питательную почву.

Дополнительные советы по приподнятым грядкам

  • Выбор материалов. Дерево и оцинкованная сталь — самые популярные варианты. Деревянные грядки дешевле, но требуют замены через несколько лет.
  • Защита от вредителей. Если у вас на участке водятся грызуны, установите металлическую сетку на дно грядки перед засыпкой почвы.
  • Укрепление конструкции. Длинные грядки могут прогибаться под тяжестью почвы. Используйте скобы или дополнительные колья по бокам для поддержки.
  • Максимальное использование солнца. Размещайте грядки с севера на юг, а высокие растения высаживайте на северной стороне, чтобы они не затеняли низкорослые культуры.

Оптимальная глубина приподнятых грядок составляет 30 см, но для некоторых культур потребуется 45 см и больше. Выбирайте глубину в зависимости от растений, которые планируете выращивать, и особенностей вашего участка. А чтобы сэкономить, заполняйте нижний слой грядки органическим материалом.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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