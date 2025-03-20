Хотите богатый урожай? Вот какой глубины должны быть грядки

Приподнятые грядки — отличное решение для выращивания овощей, зелени и цветов, особенно если у вас плохая почва или проблемы с дренажем. Они позволяют начинать посадку раньше весной и дают больше контроля над условиями выращивания. Но какой глубины они должны быть, чтобы растения получали максимальную пользу?
Глубина приподнятых грядок зависит от нескольких факторов:
В среднем для большинства овощей и трав достаточно грядки глубиной 30 см (12 дюймов). Однако некоторые растения требуют больше места для корней.
Чтобы растения развивались правильно, важно учитывать их корневую систему. Вот минимальная глубина почвы для популярных культур:
Чтобы рассчитать количество почвы для приподнятой грядки, умножьте её длину, ширину и глубину. Например, если грядка имеет размеры 120x240x30 см, вам потребуется 0,86 кубометра почвы (1,2x2,4x0,3 = 0,86).
При желании можно уменьшить затраты, заполнив нижний слой грядки органическими материалами (листья, ветки, компост), которые со временем превратятся в питательную почву.
Оптимальная глубина приподнятых грядок составляет 30 см, но для некоторых культур потребуется 45 см и больше. Выбирайте глубину в зависимости от растений, которые планируете выращивать, и особенностей вашего участка. А чтобы сэкономить, заполняйте нижний слой грядки органическим материалом.
Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.
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