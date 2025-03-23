Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не быть бревном в 30 лет помогут эти упражнения: уделите всего 15 минут
Потеряла дар речи: солистка группы Моя Мишель оплошала при знакомстве с Киркоровым
Аммиачный бум: Казахстан раскрыл карты нового проекта на $1,35 миллиарда
ИИ уже не слушает человека: искуственный помощник саботирует работу
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки
ТОП-5 мотоциклов из СССР, которые до сих пор на ходу в деревнях
12-летняя дочь Виктории Бони борется за возвращение в Россию
Не все воры: Пьеха откровенно высказался о нападках на мать из-за благотворительности
Секрет здоровой кожи: когда пора менять средства для макияжа

Секрет быстрого урожая: что нужно сделать весной, чтобы груша порадовала плодами

3:02
Садоводство

Груша — одно из самых популярных плодовых деревьев на дачных участках, но её урожая порой приходится ждать годами. Многие сорта начинают плодоносить лишь через 5-8 лет после посадки. Однако есть несколько проверенных методов, которые помогут ускорить этот процесс без вреда для растения.

Груша
Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Груша

Выбирайте правильные саженцы

Обычно садоводы отдают предпочтение двухлетним саженцам, так как они выглядят мощными и внушительными. Однако практика показывает, что однолетние саженцы приживаются гораздо лучше и вступают в плодоношение раньше. У них меньше повреждаются корни при пересадке, а это значит, что дерево быстрее адаптируется и начнёт расти.

Подготовьте просторную посадочную яму

Размер ямы играет ключевую роль в развитии груши. Оптимальные параметры — глубина 50 см и диаметр 80 см. В первые несколько лет корневая система будет расти именно в этом пространстве, и чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево даст первые плоды.

Используйте питательную почву и удобрения

Перед посадкой яму нужно заполнить плодородной землёй, смешанной с перегноем (2 ведра), суперфосфатом (1 стакан), сернокислым калием (0,5 стакана) и аммиачной селитрой (3 ст. ложки). Важно, чтобы корни саженца не соприкасались с удобрениями напрямую. Для этого сверху следует засыпать 15-20 см чистой почвы.

Дополнительно перед посадкой корневую систему саженца можно обработать в глиняной болтушке с добавлением золы и стимулятора роста, например, "Корневина".

Обрезка — залог быстрого роста

После пересадки саженец следует укоротить примерно на треть. Это стимулирует активное развитие боковых побегов и помогает дереву быстрее адаптироваться. Однако во второй год роста лучше не проводить обрезку — пусть дерево спокойно наращивает крону.

Грамотное чередование подкормок

На второй год после посадки, когда снег растает и земля немного подсохнет, в приствольный круг вносят аммиачную селитру (3 ст. ложки на одно дерево) и аккуратно заделывают её в почву.

Далее, каждые две недели вплоть до середины июля, можно подкармливать молодую грушу мочевиной (по инструкции), чтобы стимулировать рост листвы.

Кроме того, в течение сезона трижды рекомендуется применять гумат натрия:

  • в момент распускания почек,
  • в середине лета,
  • в конце августа.

Этот стимулятор помогает наращивать побеги, укрепляет дерево и способствует более раннему плодоношению.

Применяя эти простые, но эффективные методы, можно значительно сократить время ожидания первых плодов и наслаждаться урожаем груш намного раньше.

Уточнения

Гру́ша — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Домашние животные
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас Аудио 
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Что осталось от советских автозаводов КАЗ, ЛуАЗ, ЛиАЗ, КаВЗ сегодня
Авто
Что осталось от советских автозаводов КАЗ, ЛуАЗ, ЛиАЗ, КаВЗ сегодня Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Последние материалы
В седле по диким местам: конные маршруты для искателей приключений
Экономно, просто и без запаха хлорки: как устранить запах из труб за 0 рублей
Архивный снимок и молчание: как Мария Голубкина простилась с легендарной матерью
Решительный шаг: вот что сделал Тимоти Шаламе ради отношений с Кайли Дженнер
Блондинка или брюнетка — какой аромат духов подойдёт именно тебе
Весна пришла: забудь про старые ботинки, вот что ты должна носить
Эта порода собак может довести до слёз… и от смеха, и от отчаяния
Слёзы радости и любовь: Саша Савельева поделилась редкими сниками с сыном
Готовлю киш только так — начинка нежная, тесто хрустит, результат идеальный
Как часто нужно мыть собаку на самом деле — ответ вас удивит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.