Секрет быстрого урожая: что нужно сделать весной, чтобы груша порадовала плодами

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Груша — одно из самых популярных плодовых деревьев на дачных участках, но её урожая порой приходится ждать годами. Многие сорта начинают плодоносить лишь через 5-8 лет после посадки. Однако есть несколько проверенных методов, которые помогут ускорить этот процесс без вреда для растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Груша

Выбирайте правильные саженцы

Обычно садоводы отдают предпочтение двухлетним саженцам, так как они выглядят мощными и внушительными. Однако практика показывает, что однолетние саженцы приживаются гораздо лучше и вступают в плодоношение раньше. У них меньше повреждаются корни при пересадке, а это значит, что дерево быстрее адаптируется и начнёт расти.

Подготовьте просторную посадочную яму

Размер ямы играет ключевую роль в развитии груши. Оптимальные параметры — глубина 50 см и диаметр 80 см. В первые несколько лет корневая система будет расти именно в этом пространстве, и чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево даст первые плоды.

Используйте питательную почву и удобрения

Перед посадкой яму нужно заполнить плодородной землёй, смешанной с перегноем (2 ведра), суперфосфатом (1 стакан), сернокислым калием (0,5 стакана) и аммиачной селитрой (3 ст. ложки). Важно, чтобы корни саженца не соприкасались с удобрениями напрямую. Для этого сверху следует засыпать 15-20 см чистой почвы.

Дополнительно перед посадкой корневую систему саженца можно обработать в глиняной болтушке с добавлением золы и стимулятора роста, например, "Корневина".

Обрезка — залог быстрого роста

После пересадки саженец следует укоротить примерно на треть. Это стимулирует активное развитие боковых побегов и помогает дереву быстрее адаптироваться. Однако во второй год роста лучше не проводить обрезку — пусть дерево спокойно наращивает крону.

Грамотное чередование подкормок

На второй год после посадки, когда снег растает и земля немного подсохнет, в приствольный круг вносят аммиачную селитру (3 ст. ложки на одно дерево) и аккуратно заделывают её в почву.

Далее, каждые две недели вплоть до середины июля, можно подкармливать молодую грушу мочевиной (по инструкции), чтобы стимулировать рост листвы.

Кроме того, в течение сезона трижды рекомендуется применять гумат натрия:

в момент распускания почек,

в середине лета,

в конце августа.

Этот стимулятор помогает наращивать побеги, укрепляет дерево и способствует более раннему плодоношению.

Применяя эти простые, но эффективные методы, можно значительно сократить время ожидания первых плодов и наслаждаться урожаем груш намного раньше.

Уточнения

Гру́ша — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.



