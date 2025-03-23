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Секрет плодородной почвы — в этом удобрении, но мало кто использует его правильно

3:00
Садоводство

Куриный помет — одно из самых мощных органических удобрений, которое легко заменяет минеральные подкормки. Он богат азотом, фосфором, калием и магнием, а главное — действует не один сезон, а несколько лет. Однако неправильное применение может не только не принести пользы, но и навредить растениям. Разбираемся, как правильно использовать куриный помет на участке.

Курицы
Фото: commons.wikimedia.org by Smart learned, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курицы

Свежий или сухой: какой помет лучше

Свежий куриный помет — настоящая "атомная бомба" для растений. В нём содержится высокая концентрация мочевой кислоты, которая может сжечь корни. В чистом виде его можно применять только осенью при перекопке почвы раз в 2-3 года или для уничтожения сорняков.

Как сделать удобрение безопасным:

  • Сушёный помет — хранится в ящиках с вентиляцией, не теряет полезные вещества и не выделяет аммиак.
  • Компостированный помет — выдерживается 2-3 года, после чего вносится в посадочные ямы или при перекопке.
  • Настои и растворы — снижают концентрацию агрессивных веществ и делают удобрение безопасным для растений.

Как приготовить подкормку из куриного помета

Куриный помет всегда вносят во влажную почву после дождя или полива, так как влага ускоряет его разложение и усвоение растениями.

Варианты приготовления удобрения:

  1. Компостированный помет
  • Перепревший помет (2-3 года) равномерно распределяют по участку и перекапывают на глубину лопаты.
  • При посадке смешивают с песком или почвой, чтобы избежать ожогов корней.
  • Норма: 2-5 кг на 10 кв. м.
  1. Настой свежего помета
  • Ведро свежего помета разводят в 10-15 ведрах воды.
  • Настаивают 1-2 суток, после чего льют под приствольный круг.
  • Норма: 1 ведро на 1 кв. м под взрослое дерево, 0,5 ведра — под кустарник.
  1. Маточный раствор
  • Помет кладут в ёмкость, заливают водой (1/3 от общего объёма), оставляют на 3-5 дней.
  • Вносят в борозды по краю кроны деревьев.
  1. Вторичный раствор
  • Перебродивший маточный раствор разводят 1:10 водой.
  • Вносят 3-4 раза за сезон.
  1. Подстилочный помет
  • Разбрасывают под деревьями, дают подсохнуть 2-3 дня, затем поливают.
  • Можно использовать 3-4 раза за вегетацию.

Куриный помет — отличное удобрение, если использовать его с умом. Важно помнить, что свежий помет нельзя вносить под растения в чистом виде, а подкормки проводить только в разбавленном или компостированном состоянии. Если соблюдать все рекомендации, сад и огород будут радовать урожаем долгие годы.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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