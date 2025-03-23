Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гель-лак, который ляжет как по маслу! Этот трюк точно изменит твой маникюр
ТОП-5 угощений на именины от бабушек в СССР
Секрет плодородной почвы — в этом удобрении, но мало кто использует его правильно
Вкладчику на заметку: когда банк может не вернуть депозит
Фары, как у новой машины, без похода в сервис — инструкция для водителей
Древнее аббатство, таинственные пещеры, деревня Нино Манфреди: три чуда Лацио, которые нельзя пропустить
Кошка царапает стены и диван? Рассказываем, что делать
Интерьер с характером: как стеклообои меняют пространство
Секрет эволюции — что все это время скрывало человеческое ДНК

Сладкие плоды на морозе: как вырастить киви даже в холодном климате

3:54
Садоводство

Многие садоводы даже не задумываются о том, что могут выращивать киви у себя на даче. Но если знать несколько важных нюансов, этот экзотический плод может порадовать урожаем даже в средней полосе.

Киви
Фото: flickr.com by Sandor Diego Weijn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Киви

Какой сорт актинидии выбрать

Киви — это не отдельное растение, а разновидность актинидии. Этот кустарник-лиана бывает нескольких видов, и не все они подходят для выращивания в прохладном климате.

Лучше всего выбирать морозостойкие сорта:

  • Актинидия аргута — даёт небольшие плоды, похожие на мини-киви, и легко переносит холода.
  • Актинидия коломикта — самая выносливая разновидность, устойчива к морозам и при этом обладает декоративными листьями.
  • Актинидия полигамная — её плоды отличаются жёлтым оттенком и сладким вкусом.

Если вы живёте в южных регионах, можно попробовать посадить актинидию деликатесную — именно её плоды продаются в магазинах под названием "киви". Но важно помнить, что без тёплого климата и долгого лета такой сорт может не прижиться.

Где и как посадить киви

Для киви нужно подобрать светлое, но защищённое от ветра место. Лиана любит солнце, но молодые саженцы могут пострадать от ярких лучей, поэтому их лучше притенять. Отличный вариант — посадка у забора, беседки или стены дома.

Как подготовить почву:

  1. Выкопать яму глубиной 60-70 см.
  2. Добавить слой дренажа (но без известняка, так как киви его не любит).
  3. Внести перегной, древесную золу и немного минеральных удобрений.
  4. Засыпать плодородной землёй и дать ей осесть.

Схема посадки:

  • Между кустами — 1,5-2 метра.
  • Между рядами — 2-3 метра.

Важно учитывать, что киви — раздельнополое растение. Это значит, что для получения урожая нужно посадить как мужские, так и женские кусты в пропорции 1:4.

Как ухаживать за киви

  1. Полив: растение любит влагу, но застой воды может навредить корням. Лучше поливать чаще, но понемногу.
  2. Опора: лиана быстро растёт и нуждается в надёжной опоре — идеально подойдут шпалеры, как для винограда.
  3. Обрезка: укорачивайте побеги, чтобы растение не разрасталось слишком сильно и давало больше плодов.
  4. Подкормка: весной — азотные удобрения, летом — органика (разведённый коровяк), осенью — калий и фосфор.
  5. Защита на зиму: молодые растения укрывают лапником или агроволокном, а взрослые лианы могут зимовать без укрытия.

Когда ждать урожай

Киви начинает плодоносить на 3-5 год после посадки. Созревание продолжается с сентября по октябрь — ягоды лучше собирать постепенно, иначе они осыплются.

Вкус спелых плодов — что-то среднее между ананасом, клубникой и магазинным киви. При правильном уходе с одного куста можно собрать до 50-100 кг ягод.

Какие болезни и вредители могут появиться

Актинидия считается устойчивой к болезням, но при неправильном уходе могут появиться:

  • Грибковые пятна на листьях — обрабатывают бордоской жидкостью.
  • Корневая гниль — возникает из-за застоя воды. Нужно улучшить дренаж.
  • Щитовки и клещи — помогут инсектициды и опрыскивание мыльным раствором.

Киви — не такое капризное растение, как кажется. Главное — выбрать морозостойкий сорт, правильно посадить и обеспечить минимальный уход. Если всё сделать правильно, лиана не только украсит участок, но и порадует щедрым урожаем вкусных плодов.

Уточнения

Ки́ви (фрукт) — плод культурных сортов актинидии.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Недвижимость
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе Аудио 
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Кинотеатр-самолёт Антошка. Символ эпохи, фантазии и изобретательности в СССР Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Последние материалы
Соседи жалуются на лай? Вот как решить проблему навсегда
Откровения юной звезды: Пересильд рассказала о поцелуе с Дмитриенко
Сладкие плоды на морозе: как вырастить киви даже в холодном климате
Триллионы рублей на подходе: 12 российских компаний объявили дивиденды
Артист — это фильтр: Билан объяснил, почему звёзды сходят с ума и почему их нельзя строго судить
Углеводы больше не враг для фигуры: секрет успешных спортсменов
Грязный антифриз, перегрев, накипь — что скрывается в системе охлаждения
Как очки делают взгляд умнее, стиль выразительнее, а лицо гармоничнее? Разбираем самые модные оправы
От женственных форм к истощению: жена Цекало стремительно теряет вес
Лень стоять у плиты? Булгур с фрикадельками, который готовится сам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.