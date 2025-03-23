Сладкие плоды на морозе: как вырастить киви даже в холодном климате

Многие садоводы даже не задумываются о том, что могут выращивать киви у себя на даче. Но если знать несколько важных нюансов, этот экзотический плод может порадовать урожаем даже в средней полосе.
Киви — это не отдельное растение, а разновидность актинидии. Этот кустарник-лиана бывает нескольких видов, и не все они подходят для выращивания в прохладном климате.
Лучше всего выбирать морозостойкие сорта:
Если вы живёте в южных регионах, можно попробовать посадить актинидию деликатесную — именно её плоды продаются в магазинах под названием "киви". Но важно помнить, что без тёплого климата и долгого лета такой сорт может не прижиться.
Для киви нужно подобрать светлое, но защищённое от ветра место. Лиана любит солнце, но молодые саженцы могут пострадать от ярких лучей, поэтому их лучше притенять. Отличный вариант — посадка у забора, беседки или стены дома.
Важно учитывать, что киви — раздельнополое растение. Это значит, что для получения урожая нужно посадить как мужские, так и женские кусты в пропорции 1:4.
Киви начинает плодоносить на 3-5 год после посадки. Созревание продолжается с сентября по октябрь — ягоды лучше собирать постепенно, иначе они осыплются.
Вкус спелых плодов — что-то среднее между ананасом, клубникой и магазинным киви. При правильном уходе с одного куста можно собрать до 50-100 кг ягод.
Актинидия считается устойчивой к болезням, но при неправильном уходе могут появиться:
Киви — не такое капризное растение, как кажется. Главное — выбрать морозостойкий сорт, правильно посадить и обеспечить минимальный уход. Если всё сделать правильно, лиана не только украсит участок, но и порадует щедрым урожаем вкусных плодов.
Ки́ви (фрукт) — плод культурных сортов актинидии.
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