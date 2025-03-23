Сладкие плоды на морозе: как вырастить киви даже в холодном климате

3:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы даже не задумываются о том, что могут выращивать киви у себя на даче. Но если знать несколько важных нюансов, этот экзотический плод может порадовать урожаем даже в средней полосе.

Фото: flickr.com by Sandor Diego Weijn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Киви

Какой сорт актинидии выбрать

Киви — это не отдельное растение, а разновидность актинидии. Этот кустарник-лиана бывает нескольких видов, и не все они подходят для выращивания в прохладном климате.

Лучше всего выбирать морозостойкие сорта:

Актинидия аргута — даёт небольшие плоды, похожие на мини-киви, и легко переносит холода.

Актинидия коломикта — самая выносливая разновидность, устойчива к морозам и при этом обладает декоративными листьями.

Актинидия полигамная — её плоды отличаются жёлтым оттенком и сладким вкусом.

Если вы живёте в южных регионах, можно попробовать посадить актинидию деликатесную — именно её плоды продаются в магазинах под названием "киви". Но важно помнить, что без тёплого климата и долгого лета такой сорт может не прижиться.

Где и как посадить киви

Для киви нужно подобрать светлое, но защищённое от ветра место. Лиана любит солнце, но молодые саженцы могут пострадать от ярких лучей, поэтому их лучше притенять. Отличный вариант — посадка у забора, беседки или стены дома.

Как подготовить почву:

Выкопать яму глубиной 60-70 см. Добавить слой дренажа (но без известняка, так как киви его не любит). Внести перегной, древесную золу и немного минеральных удобрений. Засыпать плодородной землёй и дать ей осесть.

Схема посадки:

Между кустами — 1,5-2 метра.

Между рядами — 2-3 метра.

Важно учитывать, что киви — раздельнополое растение. Это значит, что для получения урожая нужно посадить как мужские, так и женские кусты в пропорции 1:4.

Как ухаживать за киви

Полив: растение любит влагу, но застой воды может навредить корням. Лучше поливать чаще, но понемногу. Опора: лиана быстро растёт и нуждается в надёжной опоре — идеально подойдут шпалеры, как для винограда. Обрезка: укорачивайте побеги, чтобы растение не разрасталось слишком сильно и давало больше плодов. Подкормка: весной — азотные удобрения, летом — органика (разведённый коровяк), осенью — калий и фосфор. Защита на зиму: молодые растения укрывают лапником или агроволокном, а взрослые лианы могут зимовать без укрытия.

Когда ждать урожай

Киви начинает плодоносить на 3-5 год после посадки. Созревание продолжается с сентября по октябрь — ягоды лучше собирать постепенно, иначе они осыплются.

Вкус спелых плодов — что-то среднее между ананасом, клубникой и магазинным киви. При правильном уходе с одного куста можно собрать до 50-100 кг ягод.

Какие болезни и вредители могут появиться

Актинидия считается устойчивой к болезням, но при неправильном уходе могут появиться:

Грибковые пятна на листьях — обрабатывают бордоской жидкостью.

Корневая гниль — возникает из-за застоя воды. Нужно улучшить дренаж.

Щитовки и клещи — помогут инсектициды и опрыскивание мыльным раствором.

Киви — не такое капризное растение, как кажется. Главное — выбрать морозостойкий сорт, правильно посадить и обеспечить минимальный уход. Если всё сделать правильно, лиана не только украсит участок, но и порадует щедрым урожаем вкусных плодов.

Уточнения

Ки́ви (фрукт) — плод культурных сортов актинидии.



