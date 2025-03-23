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Опрыскивание, которое спасет урожай — что и когда нужно делать

4:32
Садоводство

Весна приносит не только тепло, но и пробуждает вредителей, которые могут нанести серьезный урон вашему саду. Паутинные клещи, плодовые мухи, тля, моль, гусеницы и различные грибковые инфекции — если не принять меры вовремя, растения могут остаться без урожая.

обработка сада
Фото: Freepik by bearfotos is licensed under Рublic domain
обработка сада

Первый шаг — уборка в саду

Перед тем как приступить к опрыскиванию, важно провести генеральную уборку: убрать опавшие листья, избавиться от лишайников и мхов на стволах, провести санитарную обрезку деревьев и кустарников. Эти меры повышают эффективность обработки и помогают предотвратить распространение заболеваний.

Опрыскивание сада проводится в несколько этапов:

  1. Первая обработка — ранней весной, сразу после схода снега.
  2. Вторая обработка — в период бутонизации, до цветения.
  3. Третья обработка — когда появляются завязи.

Чем обработать смородину и крыжовник

Перед обработкой осмотрите кусты: удалите больные ветки и сожгите их. Проведите рыхление почвы, чтобы уничтожить личинки вредителей.

Если в прошлом году кусты страдали:

  • Белый налет на листьях и ягодах — мучнистая роса.
  • Бурые или белеющие пятна — белая пятнистость.
  • Отверстия в ветках — стеклянница.
  • Красные вздутия на листьях — галловая тля.
  • Деформированные почки — почковый клещ.

Если заражение незначительное, можно попробовать народные методы: обработка кипятком, зольный настой или отвар хвоща. Но при серьезных поражениях лучше использовать 3%-ный раствор медного купороса или бордоскую жидкость.

Для борьбы с насекомыми эффективен препарат Агрозелин, который уничтожает клещей, тлю, моль и щитовку.

Как применять:

  • Развести 250 мл препарата в 1 л теплой воды, затем довести объем до 10 л.
  • Опрыскать кусты, используя 2 л раствора на каждое взрослое растение.

Обработка винограда весной

После снятия укрытия осмотрите лозу: если кора покрылась плесенью или почернела, необходимо срочно обработать кусты.

Чем обработать:

  • Фунгициды на основе меди — бордоская жидкость, препарат ХОМ.
  • Современные препараты — Провизор от Green Belt.
  • От виноградного клеща — акарициды, например, Фитоверм.

Опрыскивание проводят в пасмурный день при температуре не ниже +4°С.

Чем обработать яблони и груши

С наступлением тепла активизируются тля, листовертка, плодожорка, долгоносики. Они уничтожают почки, бутоны и листья.

Лучшее средство для защиты — инсектицид "Искра Двойной Эффект".

  • Одна таблетка защищает деревья от 60 видов вредителей.
  • В состав входит калий, который укрепляет растения.

Как применять:

  • Растворить таблетку в 1 л воды, процедить, довести объем до 10 л.
  • Расход: 2-5 л на взрослое дерево.

Для защиты от парши, монилиоза и цитоспороза используйте 3%-ный раствор бордоской жидкости.

Чем обработать вишню и черешню

До начала сокодвижения деревья обрабатывают медьсодержащими препаратами. Вишневая муха, появляющаяся в мае, представляет особую угрозу. Для ее ловли используют сладкие приманки.

Дополнительно проводят опрыскивание "Искрой Двойной Эффект":

  • 2 л на молодое дерево.
  • 5 л — на взрослое.

Чем обработать сливу и алычу

Эти деревья зацветают первыми и подвергаются атакам вредителей.

Чтобы защитить урожай:

  • Уберите снег из приствольного круга.
  • Установите ловчие пояса на стволы.
  • Проведите санитарную обрезку.
  • До распускания почек обработайте фунгицидами и инсектицидами.
  • После цветения подкормите мочевиной (40 г/м²) или аммиачной селитрой (30 г/м²).

Когда проводить обработки

  • Первая обработка — сразу после таяния снега.
  • Вторая — до распускания почек.
  • Третья — перед цветением.

Выбирайте правильные препараты и следуйте рекомендациям — так ваш сад будет здоровым и принесет богатый урожай!

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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