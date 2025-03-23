Опрыскивание, которое спасет урожай — что и когда нужно делать

Весна приносит не только тепло, но и пробуждает вредителей, которые могут нанести серьезный урон вашему саду. Паутинные клещи, плодовые мухи, тля, моль, гусеницы и различные грибковые инфекции — если не принять меры вовремя, растения могут остаться без урожая.
Перед тем как приступить к опрыскиванию, важно провести генеральную уборку: убрать опавшие листья, избавиться от лишайников и мхов на стволах, провести санитарную обрезку деревьев и кустарников. Эти меры повышают эффективность обработки и помогают предотвратить распространение заболеваний.
Опрыскивание сада проводится в несколько этапов:
Перед обработкой осмотрите кусты: удалите больные ветки и сожгите их. Проведите рыхление почвы, чтобы уничтожить личинки вредителей.
Если в прошлом году кусты страдали:
Если заражение незначительное, можно попробовать народные методы: обработка кипятком, зольный настой или отвар хвоща. Но при серьезных поражениях лучше использовать 3%-ный раствор медного купороса или бордоскую жидкость.
Для борьбы с насекомыми эффективен препарат Агрозелин, который уничтожает клещей, тлю, моль и щитовку.
Как применять:
После снятия укрытия осмотрите лозу: если кора покрылась плесенью или почернела, необходимо срочно обработать кусты.
Чем обработать:
Опрыскивание проводят в пасмурный день при температуре не ниже +4°С.
С наступлением тепла активизируются тля, листовертка, плодожорка, долгоносики. Они уничтожают почки, бутоны и листья.
Лучшее средство для защиты — инсектицид "Искра Двойной Эффект".
Как применять:
Для защиты от парши, монилиоза и цитоспороза используйте 3%-ный раствор бордоской жидкости.
До начала сокодвижения деревья обрабатывают медьсодержащими препаратами. Вишневая муха, появляющаяся в мае, представляет особую угрозу. Для ее ловли используют сладкие приманки.
Дополнительно проводят опрыскивание "Искрой Двойной Эффект":
Эти деревья зацветают первыми и подвергаются атакам вредителей.
Чтобы защитить урожай:
Выбирайте правильные препараты и следуйте рекомендациям — так ваш сад будет здоровым и принесет богатый урожай!
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