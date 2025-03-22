Весенняя посадка малины — что нужно сделать, чтобы не потерять саженцы

3:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие считают, что выращивание малины — это сложно и хлопотно. Однако, если следовать простым правилам, кусты быстро приживутся, начнут активно расти и принесут обильный урожай. Весенняя посадка имеет свои преимущества, позволяя растениям лучше укорениться и сформировать крепкие побеги.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей РТ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Малина

Как сохранить саженцы до посадки

Главное — правильно подготовить посадочный материал. Лучше всего приобретать саженцы в контейнерах — это упрощает уход и снижает стресс для растений. Если же они упакованы в полиэтилен, снимите упаковку, оберните корни влажной тканью и прикопайте в грунт. Также можно использовать почвенную "болтушку": смешайте плодородную землю с водой и на несколько минут опустите туда корни перед посадкой. Не забудьте удалить все засохшие или гнилые части корневой системы.

Когда высаживать малину весной

Лучшее время для посадки — до начала активного сокодвижения, то есть в апреле-мае. Однако точные сроки зависят от погодных условий. Если весна слишком засушливая, лучше отложить посадку до осени, иначе без регулярного полива молодые кусты могут погибнуть.

Выбор места: что любит малина

Малине нужен солнечный участок с плодородной и умеренно увлажненной почвой. Лучше всего она растет на суглинках с низкой кислотностью. Чаще всего малину высаживают вдоль заборов или построек — это защищает кусты от ветра. Избегайте мест, где есть риск застоя воды или, наоборот, пересыхания почвы.

Способы посадки малины

Существует два основных способа высадки малины:

Кустовой метод Каждое растение формирует отдельный куст из 6-12 стеблей.

Между кустами выдерживают расстояние 50-70 см, между рядами — 1,5-1,8 м.

Лунки готовят заранее, за 2-3 недели до посадки, добавляя перегной. Ленточный метод Позволяет собирать больший урожай за счет более плотного расположения растений.

Между кустами оставляют 30-50 см, между рядами — 1,8-2 м.

Подготавливают траншею глубиной 40 см, добавляют удобрения: суперфосфат, калий и перегной.

После подготовки почвы остается только правильно разместить саженцы:

Сделайте углубление, чтобы все корни свободно поместились.

Полейте лунку водой.

Установите саженец вертикально и засыпьте землей, слегка уплотняя грунт.

Корневая шейка должна быть на уровне земли, а корни — направлены вниз без заломов.

В конце обязательно полейте растения и замульчируйте почву торфом, соломой или опилками, чтобы сохранить влагу.

Посадка черной малины: что нужно знать

Черная малина отличается от красной и требует особых условий. Она не любит соседства с обычной малиной, помидорами и картофелем. Высаживать ее нужно ранней весной, выдерживая расстояние 0,5 м между кустами и 2 м между рядами.

После посадки: важные нюансы

Опора : шпалеры или колья помогут кустам правильно развиваться.

: шпалеры или колья помогут кустам правильно развиваться. Обрезка : если продавец не обрезал саженцы, укоротите их до 30 см — это ускорит рост.

: если продавец не обрезал саженцы, укоротите их до 30 см — это ускорит рост. Подкормка: не используйте азотные удобрения сразу после посадки, они могут навредить корням.

Если соблюдать эти правила, малина быстро укоренится и порадует обильным урожаем.

Уточнения

Саженцы (растения) — молодое дерево, кустарник или лиана, используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

