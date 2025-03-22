Весенняя посадка малины — что нужно сделать, чтобы не потерять саженцы

Многие считают, что выращивание малины — это сложно и хлопотно. Однако, если следовать простым правилам, кусты быстро приживутся, начнут активно расти и принесут обильный урожай. Весенняя посадка имеет свои преимущества, позволяя растениям лучше укорениться и сформировать крепкие побеги.
Главное — правильно подготовить посадочный материал. Лучше всего приобретать саженцы в контейнерах — это упрощает уход и снижает стресс для растений. Если же они упакованы в полиэтилен, снимите упаковку, оберните корни влажной тканью и прикопайте в грунт. Также можно использовать почвенную "болтушку": смешайте плодородную землю с водой и на несколько минут опустите туда корни перед посадкой. Не забудьте удалить все засохшие или гнилые части корневой системы.
Лучшее время для посадки — до начала активного сокодвижения, то есть в апреле-мае. Однако точные сроки зависят от погодных условий. Если весна слишком засушливая, лучше отложить посадку до осени, иначе без регулярного полива молодые кусты могут погибнуть.
Малине нужен солнечный участок с плодородной и умеренно увлажненной почвой. Лучше всего она растет на суглинках с низкой кислотностью. Чаще всего малину высаживают вдоль заборов или построек — это защищает кусты от ветра. Избегайте мест, где есть риск застоя воды или, наоборот, пересыхания почвы.
В конце обязательно полейте растения и замульчируйте почву торфом, соломой или опилками, чтобы сохранить влагу.
Черная малина отличается от красной и требует особых условий. Она не любит соседства с обычной малиной, помидорами и картофелем. Высаживать ее нужно ранней весной, выдерживая расстояние 0,5 м между кустами и 2 м между рядами.
Если соблюдать эти правила, малина быстро укоренится и порадует обильным урожаем.
Саженцы (растения) — молодое дерево, кустарник или лиана, используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.
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