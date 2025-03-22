Одна ошибка – и весь урожай пропал: как правильно ухаживать за виноградом весной

Весна — это не только время пробуждения природы, но и момент, когда садоводы должны позаботиться о здоровье своих растений. Особенно важно вовремя провести обработку винограда, ведь именно в этот период активизируются вредители и грибковые инфекции, которые могут существенно снизить урожайность.
Фото: Own work by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виноград
Какие болезни угрожают винограду весной
После зимовки виноград может столкнуться с рядом опасных заболеваний.
Среди самых распространенных:
Оидиум (мучнистая роса) — белый налет на листьях, который приводит к их засыханию.
Мильдью (ложная мучнистая роса) — желтые пятна на листьях, быстро распространяющиеся по кусту.
Антракноз — тёмные пятна на листьях и побегах, вызывающие их деформацию.
Серая гниль — поражает не только листья, но и плоды, делая их непригодными для употребления.
Фомопсис (черная пятнистость) — трещины на лозах и усыхание побегов.
Если вовремя не принять меры, эти заболевания могут уничтожить не только урожай, но и сам куст.
Когда и чем обрабатывать виноград
Обработку виноградника проводят несколько раз за весну:
До распускания почек — применяют 3% раствор медного купороса или бордоскую жидкость.
В фазе набухания почек — используют фунгициды (Абига-Пик, Скор, ОксиХОМ) для защиты от грибков.
При появлении первых листьев — проводят повторное опрыскивание для предотвращения новых вспышек заболеваний.
За 1-2 недели до цветения — обрабатывают кусты от вредителей инсектицидами (Актара, Алиот, Фуфанон-Нова).
Эти меры помогут защитить виноградник от болезней и насекомых, которые активизируются в теплое время года.
Чем обработать виноград без "химии"
Для тех, кто предпочитает экологические методы, можно использовать растворы на основе натуральных компонентов:
Настой чеснока или луковой шелухи — помогает в борьбе с грибками.
Раствор на основе золы — укрепляет иммунитет растений.
Вазелиновое масло — защищает от зимующих вредителей.
Важно понимать, что такие методы требуют регулярного применения и не всегда справляются с серьезными инфекциями.
Дополнительные меры по уходу за виноградником
Удаляйте старые листья и растительные остатки, чтобы не создавать среду для развития грибков.
Обрабатывайте садовый инвентарь — болезни могут передаваться через секаторы и ножницы.
Правильно подвязывайте лозу — хорошая циркуляция воздуха снижает риск заболеваний.
Весенний уход за виноградником — залог богатого урожая. Главное — не пропустить момент и вовремя защитить растения от вредителей и болезней.
Уточнения
Виноград (ягода) — плоды растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды; ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.