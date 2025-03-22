Одна ошибка – и весь урожай пропал: как правильно ухаживать за виноградом весной

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — это не только время пробуждения природы, но и момент, когда садоводы должны позаботиться о здоровье своих растений. Особенно важно вовремя провести обработку винограда, ведь именно в этот период активизируются вредители и грибковые инфекции, которые могут существенно снизить урожайность.

Фото: Own work by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виноград

Какие болезни угрожают винограду весной

После зимовки виноград может столкнуться с рядом опасных заболеваний.

Среди самых распространенных:

Оидиум (мучнистая роса) — белый налет на листьях, который приводит к их засыханию.

Мильдью (ложная мучнистая роса) — желтые пятна на листьях, быстро распространяющиеся по кусту.

Антракноз — тёмные пятна на листьях и побегах, вызывающие их деформацию.

Серая гниль — поражает не только листья, но и плоды, делая их непригодными для употребления.

Фомопсис (черная пятнистость) — трещины на лозах и усыхание побегов.

Если вовремя не принять меры, эти заболевания могут уничтожить не только урожай, но и сам куст.

Когда и чем обрабатывать виноград

Обработку виноградника проводят несколько раз за весну:

До распускания почек — применяют 3% раствор медного купороса или бордоскую жидкость. В фазе набухания почек — используют фунгициды (Абига-Пик, Скор, ОксиХОМ) для защиты от грибков. При появлении первых листьев — проводят повторное опрыскивание для предотвращения новых вспышек заболеваний. За 1-2 недели до цветения — обрабатывают кусты от вредителей инсектицидами (Актара, Алиот, Фуфанон-Нова).

Эти меры помогут защитить виноградник от болезней и насекомых, которые активизируются в теплое время года.

Чем обработать виноград без "химии"

Для тех, кто предпочитает экологические методы, можно использовать растворы на основе натуральных компонентов:

Настой чеснока или луковой шелухи — помогает в борьбе с грибками.

Раствор на основе золы — укрепляет иммунитет растений.

Вазелиновое масло — защищает от зимующих вредителей.

Важно понимать, что такие методы требуют регулярного применения и не всегда справляются с серьезными инфекциями.

Дополнительные меры по уходу за виноградником

Удаляйте старые листья и растительные остатки, чтобы не создавать среду для развития грибков.

Обрабатывайте садовый инвентарь — болезни могут передаваться через секаторы и ножницы.

Правильно подвязывайте лозу — хорошая циркуляция воздуха снижает риск заболеваний.

Весенний уход за виноградником — залог богатого урожая. Главное — не пропустить момент и вовремя защитить растения от вредителей и болезней.

Уточнения

Виноград (ягода) — плоды растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды; ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.



