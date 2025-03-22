Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весенняя посадка малины — что нужно сделать, чтобы не потерять саженцы
Три новинки от GAC в России: седан, кроссовер и внедорожник — выбирай свой стиль
Добавьте это в компост — и соседи начнут спрашивать, чем вы подкармливаете
Мать-кошка укорачивает усы своим котятам. Причина вас удивит
Забудьте всё, что вы знали о снятии макияжа — это средство изменит ваши представления
Запчастей нет, авто стоит: какие машины сложнее всего ремонтировать
Свадебный переполох Селены Гомес: певица никак не определится с церемонией — Бенни Бланко в ожидании
Клетки против глютена: как новое лечение может спасти миллионы людей
Детская мечты за копейки: что могут старая коробка, лампа и немного фантазии

Одна ошибка – и весь урожай пропал: как правильно ухаживать за виноградом весной

2:53
Садоводство

Весна — это не только время пробуждения природы, но и момент, когда садоводы должны позаботиться о здоровье своих растений. Особенно важно вовремя провести обработку винограда, ведь именно в этот период активизируются вредители и грибковые инфекции, которые могут существенно снизить урожайность.

Виноград
Фото: Own work by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виноград

Какие болезни угрожают винограду весной

После зимовки виноград может столкнуться с рядом опасных заболеваний.

Среди самых распространенных:

  • Оидиум (мучнистая роса) — белый налет на листьях, который приводит к их засыханию.
  • Мильдью (ложная мучнистая роса) — желтые пятна на листьях, быстро распространяющиеся по кусту.
  • Антракноз — тёмные пятна на листьях и побегах, вызывающие их деформацию.
  • Серая гниль — поражает не только листья, но и плоды, делая их непригодными для употребления.
  • Фомопсис (черная пятнистость) — трещины на лозах и усыхание побегов.

Если вовремя не принять меры, эти заболевания могут уничтожить не только урожай, но и сам куст.

Когда и чем обрабатывать виноград

Обработку виноградника проводят несколько раз за весну:

  1. До распускания почек — применяют 3% раствор медного купороса или бордоскую жидкость.
  2. В фазе набухания почек — используют фунгициды (Абига-Пик, Скор, ОксиХОМ) для защиты от грибков.
  3. При появлении первых листьев — проводят повторное опрыскивание для предотвращения новых вспышек заболеваний.
  4. За 1-2 недели до цветения — обрабатывают кусты от вредителей инсектицидами (Актара, Алиот, Фуфанон-Нова).

Эти меры помогут защитить виноградник от болезней и насекомых, которые активизируются в теплое время года.

Чем обработать виноград без "химии"

Для тех, кто предпочитает экологические методы, можно использовать растворы на основе натуральных компонентов:

  • Настой чеснока или луковой шелухи — помогает в борьбе с грибками.
  • Раствор на основе золы — укрепляет иммунитет растений.
  • Вазелиновое масло — защищает от зимующих вредителей.

Важно понимать, что такие методы требуют регулярного применения и не всегда справляются с серьезными инфекциями.

Дополнительные меры по уходу за виноградником

  • Удаляйте старые листья и растительные остатки, чтобы не создавать среду для развития грибков.
  • Обрабатывайте садовый инвентарь — болезни могут передаваться через секаторы и ножницы.
  • Правильно подвязывайте лозу — хорошая циркуляция воздуха снижает риск заболеваний.

Весенний уход за виноградником — залог богатого урожая. Главное — не пропустить момент и вовремя защитить растения от вредителей и болезней.

Уточнения

Виноград (ягода) — плоды растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды; ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая
Еда и рецепты
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая Аудио 
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Экономика и бизнес
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива Аудио 
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Авто
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Зеленский с компанией в панике: как масштабный бунт готовится накрыть Украину Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Последние материалы
Добавьте это в компост — и соседи начнут спрашивать, чем вы подкармливаете
Мать-кошка укорачивает усы своим котятам. Причина вас удивит
Зеленский с компанией в панике: как масштабный бунт готовится накрыть Украину
Забудьте всё, что вы знали о снятии макияжа — это средство изменит ваши представления
Запчастей нет, авто стоит: какие машины сложнее всего ремонтировать
Свадебный переполох Селены Гомес: певица никак не определится с церемонией — Бенни Бланко в ожидании
Клетки против глютена: как новое лечение может спасти миллионы людей
Детская мечты за копейки: что могут старая коробка, лампа и немного фантазии
5 популярных мест, которые разочаровывают туристов — вы удивитесь
Есть сладкое и похудеть! Австралийка смогла скинуть 60 кг шокирующим способом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.