Один пояс — и вредители в ловушке: что нужно сделать прямо сейчас

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Защита сада без химии — мечта любого дачника. Ловчие пояса помогают сократить количество вредителей на участке, не прибегая к инсектицидам. Эти простые конструкции не дают насекомым проникать в крону деревьев, предотвращая повреждение плодов и листьев.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain ствол дерева

Как работают ловчие пояса

Основная задача пояса — задержать нелетающих вредителей, поднимающихся вверх по стволу или спускающихся вниз на зимовку.

В зависимости от типа, они:

Физически преграждают путь (воронкообразные пояса).

Удерживают насекомых (липкие ленты, клеевые составы).

Уничтожают вредителей (обработанные инсектицидом материалы).

Выбор зависит от частоты посещения участка. Если вы можете проверять ловушки ежедневно, достаточно воронки. Для периодического контроля лучше подойдут клеевые или ядовитые пояса.

Как сделать ловчий пояс своими руками

Есть три популярных способа:

Клеевой пояс — ткань, пленка или бумага, обмотанные вокруг ствола и покрытые специальным клеем (Пестефикс, Lasolep, солидол). Ядовитый пояс — ткань с инсектицидом (Актара, Искра), закрепленная так, чтобы вредители не могли выбраться. Двусторонний пояс-воронка — ткань с инсектицидом, закрепленная по центру, с заполненными глиной "карманами" сверху и снизу.

Когда устанавливать и снимать пояса

Весной (вторая половина апреля) — для задержки пробудившихся после зимовки вредителей.

Летом — для борьбы с плодожорками и другими насекомыми.

Осенью — на семечковых деревьях (яблоня, груша) пояса снимают поздно, чтобы перехватить зимующих вредителей.

Уход за ловушками

Проверяйте их раз в 2-3 дня, удаляя вредителей. Насекомых можно сбрасывать в ведро с соленой водой, раствором керосина или мыльной воды. Если пояс переполнился, его заменяют. Важно следить за плотностью прилегания к коре, чтобы исключить лазейки для вредителей.

Ловчие пояса не защитят от летающих насекомых, но в сочетании с другими методами помогут значительно снизить их численность.