Грядки в безопасности: крот сбежит, если сделать это

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крот на участке может превратить ухоженный газон или грядки в поле холмиков, вызывая у садоводов немало хлопот. Несмотря на милый образ из детских мультфильмов, это животное способно серьезно навредить растениям. Но есть способы, которые помогут справиться с непрошеным гостем без вреда для природы.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislaw Szydlo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крот

Почему крот оказывается в саду

Прежде чем начинать борьбу, важно понять, что крот не питается корнями растений — его основной рацион составляют личинки насекомых, дождевые черви и мелкие грызуны. Однако, прорывая подземные тоннели, он ослабляет корневую систему культурных растений, что приводит к их гибели. Особенно заметны его "работы" весной, когда после зимнего сна животное выходит на активный поиск пищи.

Как отпугнуть крота: эффективные способы

Шум и вибрация

Крот обладает очень чувствительным слухом, поэтому звуковые отпугиватели — один из самых эффективных методов. Используйте специальные ультразвуковые устройства или сделайте самодельные шумовые отпугиватели из пластиковых бутылок и металлических прутьев.

Растения против кротов

Есть культуры, запах которых крот не переносит. К ним относятся:

Аксамитник (бархатцы)

Лаванда

Черная бузина

Чеснок

Базилик

Высадите их по периметру участка или в местах, где появляются кротовые норы.

Запахи, которые не нравятся кротам

Крот не переносит резкие запахи. Попробуйте заложить в его ходы:

Человеческие волосы, шерсть собак или кошек;

Вату, смоченную уксусом, керосином или парафином;

Кусочки рыбы, особенно сельди — этот запах особенно неприятен кроту.

Физические преграды

Самый надежный способ — установить подземную сетку на глубине 10-15 см. Она не даст кроту проникнуть на участок. Лучше всего закладывать такую защиту при посадке газона.

Как защитить газон от крота

Если кроты уже обосновались на участке, используйте перечисленные выше методы. Для профилактики при закладке нового газона установите специальную защитную сетку. Она позволит сохранить территорию в идеальном состоянии и предотвратить появление новых кротовых ходов.

Борьба с кротами требует терпения и комплексного подхода. Главное — не применять агрессивные методы, а использовать проверенные натуральные способы, которые отпугнут животное, не причиняя ему вреда.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).

