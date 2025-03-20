Перцы на стероидах? Разгадайте тайну простого удобрения с луковой шелухой

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы перцы росли здоровыми и давали богатый урожай, нужно правильно их подкармливать. Именно в нужный момент, с правильными питательными веществами, растения будут развиваться сильными, с хорошей корневой системой, что обеспечит обильное плодоношение.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ рассада

Когда начинать подкармливать рассаду

Подкормку рекомендуется начинать через две недели после пересадки рассады в большие горшки. На этом этапе корневая система уже достаточно развита, и растения могут эффективно усваивать питательные вещества. Регулярные подкормки помогут ускорить рост, укрепить растения и подготовить их к цветению.

Самое простое домашнее удобрение

Для подкормки рассады перцев подойдут натуральные удобрения, такие как смесь луковой шелухи и древесной золы. Это эффективное средство, которое обогащает почву важными элементами — калий, фосфор, магний и микроэлементы, необходимые для здоровья растений.

Как приготовить:

Соберите около 8 горстей луковой шелухи и поместите в двухлитровую банку.

Залейте теплой водой и оставьте настаиваться на 24 часа в темном месте.

Добавьте 100 г древесной золы и перемешайте.

Долейте два литра дождевой воды или воды без газа.

Такую подкормку следует использовать каждые 10-12 дней.

Дрожжевая подкормка

Другой вариант — удобрение на основе дрожжей. Оно помогает стимулировать рост и укрепляет защитные силы растений. Для этого нужно:

Смешать 1,5 литра воды, полкубика дрожжей и 1,5 столовые ложки древесной золы.

Оставить смесь настояться на 3 дня.

После этого удобрение готово к использованию. Поливайте рассаду каждые 10-12 дней.

Какие питательные вещества важны для перцев

Перцы особенно нуждаются в таких элементах:

Фосфор — способствует образованию цветков и развитию плодов.

Калий — укрепляет растения, повышает их устойчивость к болезням и улучшает вкус плодов.

Азот — важен на начальном этапе роста, но его нужно ограничивать в дальнейшем, чтобы растения не тратило силы на листву, а начали плодоносить.

Подкормка рассады перца — это основа для крепких растений и обильного урожая. Простые, но эффективные рецепты удобрений помогут вам добиться отличных результатов.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

