Что общего между кофе и идеальным цветением гортензий? Узнайте секрет

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы хотите, чтобы гортензии в вашем саду выглядели великолепно и пышно цвели? Есть секрет, который поможет вам добиться этого без лишних затрат! В этом году забудьте про дорогие удобрения — вам поможет необычное, но эффективное средство, которое легко приготовить в домашних условиях.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гортензия

Что нужно для пышного цветения гортензий

Гортензии — это не только красивые растения, но и довольно неприхотливые. Они любят гумусные и хорошо дренированные почвы, но, как и все растения, нуждаются в правильном уходе. Чтобы они радовали вас своими пышными цветами, важно не забывать о регулярной подкормке, особенно весной.

Многие садоводы считают, что для успешного выращивания гортензий достаточно использовать органические удобрения. И вот как сделать их своими руками, используя самые доступные ингредиенты.

Домашнее горчично-кофейное удобрение: секрет пышных цветов

Чтобы гортензии радовали вас красивыми бутонами, необходимо правильно их подкормить. Отличный вариант — это удобрение из кофе и горчицы, которое легко приготовить в домашних условиях.

Почему это работает

Как и большинство органических удобрений, кофейная гуща содержит важные микроэлементы: азот, калий, фосфор, магний и кальций. Эти вещества помогают растениям расти здоровыми и крепкими. К тому же, кофе подкисляет почву, что идеально подходит для гортензий. А семена горчицы содержат не менее полезные элементы — азот, калий, фосфор и железо, которые защищают растения от хлороза и обеспечивают хороший рост.

Как приготовить удобрение

Для приготовления удобрения вам нужно:

Довести до кипения 2,5 литра воды.

Добавить полстакана кофейной гущи и 1/4 стакана семян белой горчицы.

Кипятить смесь 15 минут.

Процедить отвар и дать ему остыть.

После этого добавьте оставшуюся смесь в компост. Получившийся отвар нужно разводить с водой в пропорции 1:1 и поливать гортензии каждые 2-3 недели до начала цветения. Такой уход обеспечит вашим растениям здоровый рост и яркие, крупные цветы.

Как и когда подкормить гортензии

Для хорошего цветения важно следить за правильной весной обрезкой и поливом. Регулярное применение такого удобрения не только активирует обмен веществ в растениях, но и поможет улучшить цветение и общее состояние гортензий. Главное — не забывайте, что правильное питание и уход делают растения более стойкими и красивыми.

Уточнения

Горте́нзиевые (лат. Hydrangeáceae) — относительно небольшое семейство цветковых растений, относящееся к порядку Кизилоцветные (Cornales), широко распространённое в Азии и Северной Америке, а также на небольшой территории юго-восточной Европы.

