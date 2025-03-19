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Как изменить цвет гортензии? Этот садовый трюк вас удивит

1:41
Садоводство

Гортензии завораживают своими пышными «шапками», но особенно впечатляет их способность менять цвет. Однако этот трюк работает не со всеми сортами. Например, белая древовидная или крупнолистная гортензия останется белой, независимо от состава почвы. А вот садовые крупнолистные гортензии голубого и розового оттенков можно превратить в настоящий цветовой эксперимент!

Голубая гортензия
Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Голубая гортензия

Как сделать гортензию голубой?

Чтобы гортензия приобрела насыщенный голубой цвет, ей необходима кислая почва и достаточное количество алюминия. Для этого садоводы используют:

  • Алюмокалиевые квасцы
  • Сульфат алюминия
  • Коллоидную серу

Если грунт нейтральный или щелочной, его дополнительно подкисляют, поливая растение раствором уксуса (100 мл на 10 л воды) два раза в месяц.

Как сделать гортензию розовой?

Для появления розовых оттенков почву, наоборот, делают менее кислой. Для этого добавляют:

  • Доломитовую муку
  • Мел
  • Известь
  • Фосфор

Важно не перестараться: если почва станет слишком щелочной, растение может заболеть хлорозом и перестанет цвести. Поддерживайте умеренную нейтральность, и гортензия изменит свой цвет без вреда для здоровья.

Если хотите, чтобы гортензия цвела голубыми оттенками — подкисляйте почву и добавляйте алюминий. Для розового окраса — нейтрализуйте кислотность. Но помните: не все сорта способны менять цвет, поэтому перед экспериментами уточните характеристики вашей гортензии!

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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