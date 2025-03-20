Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы замечали, что картофельная ботва буйно разрастается, а клубни остаются мелкими? Такая проблема встречается у многих огородников. Разбираемся, почему так происходит и как исправить ситуацию.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

1. Особенности сорта

Некоторые сорта картофеля в первую очередь наращивают зелёную массу, а клубни формируются позже. Если ботва растёт активно, но клубнеобразование задерживается, возможно, у вас позднеспелый сорт, который требует больше времени.

2. Избыток органики

Чрезмерное количество навоза или перегноя в почве приводит к тому, что картофель "жирует" — ботва становится пышной, но на клубни питания не хватает. Чтобы избежать этого, перед посадкой ограничьте внесение свежей органики.

3. Перекормка азотом

Азотные удобрения стимулируют рост зелени, но если их слишком много, клубнеобразование замедляется. Важно соблюдать баланс: в начале роста можно внести азот, но в период формирования клубней нужно переключиться на фосфор и калий.

4. Нехватка солнца

Картофель плохо растёт в тени. На затенённых участках ботва вытягивается, становится тонкой и слабой, а клубни либо не завязываются вовсе, либо вырастают мелкими. Убедитесь, что грядка хорошо освещена в течение дня.

Как исправить ситуацию?

Выбирайте подходящий сорт с равномерным развитием.

Не переусердствуйте с навозом и перегноем.

Используйте азот только в начале сезона, а затем переходите на калий и фосфор.

Высаживайте картофель на солнечных участках.

Если учесть все эти нюансы, ботва перестанет "жировать", а клубни будут крупными и вкусными!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

