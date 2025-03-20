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Как вырастить базилик, который покорит своим ароматом

1:41
Садоводство

Базилик — это не просто пряная трава, а настоящий символ лета, способный превратить любое блюдо в кулинарный шедевр. Однако, чтобы получить богатый урожай, важно учитывать особенности его выращивания.

Базилик
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Базилик

Как выбрать способ посадки?

Посев в открытый грунт

  • Подходит для тёплых регионов.
  • Высевать можно, когда почва прогреется до +15°C, обычно не раньше середины мая.
  • Минус: семена в таких условиях могут не успеть вызреть.

Выращивание через рассаду

  • Более надёжный вариант, особенно в умеренном климате.
  • Семена высевают в марте в контейнеры с увлажнённой почвой.
  • Базилик не любит замачивания, поэтому сухие семена просто раскладывают по 3-4 штуки в одну лунку и слегка присыпают землёй.
  • Оптимальная температура для прорастания — около +18°C (при более высокой скорость всходов замедляется).
  • После появления всходов плёнку снимают, а сеянцы пикируют.

Когда рассада окрепнет, её можно пересаживать на грядку.

Какие условия нужны базилику?

  • Грунт — обычная садовая земля без излишней влаги.
  • Полив — умеренный, без перелива.
  • Удобрения — не обязательны, но если почва бедная, можно внести немного компоста или золы.
  • Солнце — чем больше света, тем ароматнее листья.

Выращивание базилика — это увлекательный процесс, доступный даже начинающему огороднику. Если соблюдать эти простые правила, к середине лета вы сможете наслаждаться ароматной зеленью прямо с грядки!

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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