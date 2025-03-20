Как вырастить базилик, который покорит своим ароматом

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Базилик — это не просто пряная трава, а настоящий символ лета, способный превратить любое блюдо в кулинарный шедевр. Однако, чтобы получить богатый урожай, важно учитывать особенности его выращивания.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Базилик

Как выбрать способ посадки?

Посев в открытый грунт

Подходит для тёплых регионов.

Высевать можно, когда почва прогреется до +15°C, обычно не раньше середины мая.

Минус: семена в таких условиях могут не успеть вызреть.

Выращивание через рассаду

Более надёжный вариант, особенно в умеренном климате.

Семена высевают в марте в контейнеры с увлажнённой почвой.

Базилик не любит замачивания, поэтому сухие семена просто раскладывают по 3-4 штуки в одну лунку и слегка присыпают землёй.

Оптимальная температура для прорастания — около +18°C (при более высокой скорость всходов замедляется).

После появления всходов плёнку снимают, а сеянцы пикируют.

Когда рассада окрепнет, её можно пересаживать на грядку.

Какие условия нужны базилику?

Грунт — обычная садовая земля без излишней влаги.

Полив — умеренный, без перелива.

Удобрения — не обязательны, но если почва бедная, можно внести немного компоста или золы.

Солнце — чем больше света, тем ароматнее листья.

Выращивание базилика — это увлекательный процесс, доступный даже начинающему огороднику. Если соблюдать эти простые правила, к середине лета вы сможете наслаждаться ароматной зеленью прямо с грядки!

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

