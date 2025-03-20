Как вырастить базилик, который покорит своим ароматом
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Базилик — это не просто пряная трава, а настоящий символ лета, способный превратить любое блюдо в кулинарный шедевр. Однако, чтобы получить богатый урожай, важно учитывать особенности его выращивания.
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Базилик
Как выбрать способ посадки?
Посев в открытый грунт
- Подходит для тёплых регионов.
- Высевать можно, когда почва прогреется до +15°C, обычно не раньше середины мая.
- Минус: семена в таких условиях могут не успеть вызреть.
Выращивание через рассаду
- Более надёжный вариант, особенно в умеренном климате.
- Семена высевают в марте в контейнеры с увлажнённой почвой.
- Базилик не любит замачивания, поэтому сухие семена просто раскладывают по 3-4 штуки в одну лунку и слегка присыпают землёй.
- Оптимальная температура для прорастания — около +18°C (при более высокой скорость всходов замедляется).
- После появления всходов плёнку снимают, а сеянцы пикируют.
Когда рассада окрепнет, её можно пересаживать на грядку.
Какие условия нужны базилику?
- Грунт — обычная садовая земля без излишней влаги.
- Полив — умеренный, без перелива.
- Удобрения — не обязательны, но если почва бедная, можно внести немного компоста или золы.
- Солнце — чем больше света, тем ароматнее листья.
Выращивание базилика — это увлекательный процесс, доступный даже начинающему огороднику. Если соблюдать эти простые правила, к середине лета вы сможете наслаждаться ароматной зеленью прямо с грядки!
Уточнения
Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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