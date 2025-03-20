Как сохранить влагу в почве и поливать в разы реже

Вы устали таскать лейки и оплачивать внушительные счета за воду? Эти хитрые методы помогут значительно сократить расход влаги, а растения при этом будут чувствовать себя прекрасно.
Обычный полив часто остаётся на поверхности, не доходя до корней. Решение — вкопанные ёмкости:
Высаженные с западной стороны кукуруза, подсолнечник или высокие бобы создадут тень в самые жаркие часы. Главное — не загущать посадки: выдерживайте расстояние не менее 50 см между растениями.
Отличное решение для теплиц — капельницы от медицинских систем. Подключите их к бочке с водой, распределите трубки между растениями и регулируйте подачу воды колесиком. Для открытого грунта подойдут капельные ленты или шланги с мелкими отверстиями.
Раз в две недели проливайте почву по 20-30 литров воды на квадратный метр, чтобы она пропиталась на глубину 50 см. После этого замульчируйте грядки: так корни будут стремиться вглубь, а не к поверхности, и растения легче перенесут засуху.
Установите под водостоками бочки, соединённые шлангами. Даже небольшой дождь обеспечит вас бесплатной, нехлорированной водой. Чтобы она не зацвела, добавьте в ёмкости каплю йода или серебряную монету.
После дождя или полива рыхлите почву: это разрушает корку, удерживает влагу и даёт корням кислород. Для культур с нежными корнями (огурцы, перец) используйте вилы вместо лопаты, чтобы не повредить растения.
Если внедрить эти методы, ваш огород станет почти автономным. А добавив мульчирование и засухоустойчивые сорта (например, черри-томаты или спаржевую фасоль), можно свести потери влаги к минимуму и получить стабильный урожай без лишних затрат.
Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
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