Как сохранить влагу в почве и поливать в разы реже

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы устали таскать лейки и оплачивать внушительные счета за воду? Эти хитрые методы помогут значительно сократить расход влаги, а растения при этом будут чувствовать себя прекрасно.

Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Огород

1. Глубинное увлажнение — поливаем прямо к корням

Обычный полив часто остаётся на поверхности, не доходя до корней. Решение — вкопанные ёмкости:

Для овощей подойдут пластиковые бутылки с отрезанным дном.

Для деревьев — заглубленные трубы с отверстиями (на 40-50 см).

Чтобы влага удерживалась дольше, добавьте в воду гидрогель.

2. "Живые кондиционеры" — естественная защита от испарения

Высаженные с западной стороны кукуруза, подсолнечник или высокие бобы создадут тень в самые жаркие часы. Главное — не загущать посадки: выдерживайте расстояние не менее 50 см между растениями.

3. Капельный полив — экономия без лишних затрат

Отличное решение для теплиц — капельницы от медицинских систем. Подключите их к бочке с водой, распределите трубки между растениями и регулируйте подачу воды колесиком. Для открытого грунта подойдут капельные ленты или шланги с мелкими отверстиями.

4. Влагозарядковый полив — редкий, но мощный

Раз в две недели проливайте почву по 20-30 литров воды на квадратный метр, чтобы она пропиталась на глубину 50 см. После этого замульчируйте грядки: так корни будут стремиться вглубь, а не к поверхности, и растения легче перенесут засуху.

5. Собираем дождевую воду

Установите под водостоками бочки, соединённые шлангами. Даже небольшой дождь обеспечит вас бесплатной, нехлорированной водой. Чтобы она не зацвела, добавьте в ёмкости каплю йода или серебряную монету.

6. Когда поливать? Лайфхаки по определению влажности

Возьмите горсть земли с глубины 10 см и сожмите. Если рассыпается — пора поливать.

Растения-предсказатели: вьюнок закрывает цветки перед дождём, маргаритки опускают головки при нехватке влаги.

7. "Сухой полив" — поливаем без воды

После дождя или полива рыхлите почву: это разрушает корку, удерживает влагу и даёт корням кислород. Для культур с нежными корнями (огурцы, перец) используйте вилы вместо лопаты, чтобы не повредить растения.

Если внедрить эти методы, ваш огород станет почти автономным. А добавив мульчирование и засухоустойчивые сорта (например, черри-томаты или спаржевую фасоль), можно свести потери влаги к минимуму и получить стабильный урожай без лишних затрат.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

