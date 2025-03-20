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Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет

2:32
Садоводство

Вы когда-нибудь видели чеснок, который не помещается в руке? Нет, это не фотошоп, а результат правильной мартовской подкормки, о которой большинство дачников даже не задумываются. Если использовать эту схему, урожай получится по-настоящему гигантским!

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Почему март — решающий месяц для чеснока?

Именно в марте, когда земля только оттаивает, чеснок начинает формировать будущие зубчики. Если дать ему нужное питание в этот момент, головки вырастут плотными и крупными.

Какие удобрения помогут?

Конец марта — запуск роста

  • Нитроаммофоска (40 г на 1 м²) — содержит азот, фосфор и калий в идеальном балансе.
  • Азот пробудит чеснок после зимы, фосфор укрепит корни, а калий поспособствует формированию луковицы.
  • Важно: не заделывайте гранулы в почву! Просто полейте грядку тёплой водой, чтобы удобрение сразу усвоилось.

Через две недели — формирование головки

  • Суперфосфат (20 г) и сульфат калия (15 г на 1 м²) — их рассыпают в междурядьях и аккуратно рыхлят почву.
  • Фосфор увеличит количество зубчиков, а калий сделает их крупными и сочными.
  • Если весна дождливая, удобрения лучше развести в воде.

Секретный компонент — борная кислота

  • Разведите 5 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения.
  • Бор усиливает транспортировку сахаров, что делает чеснок плотным и тяжёлым.
  • Для защиты от грибков добавьте в раствор 1 г марганцовки.

Что делать, если почва бедная?

  • В начале апреля внесите кальциевую селитру (25 г на 1 м²).
  • Кальций укрепит клеточные стенки, а азот поддержит зелёную массу.
  • Важно: после мая не перекармливайте азотом, иначе чеснок уйдёт в стрелки.

Хитрость против вредителей

  • Раз в месяц поливайте грядки солёной водой (1 ст. л. соли на 10 л воды).
  • Это отпугнёт луковую муху и увеличит лёжкость урожая.
  • Поливайте только междурядья, а не под корень!

Результат вас удивит

Если соблюдать эту схему, уже летом вы будете выкапывать огромные головки чеснока. Соседи начнут расспрашивать, в чём ваш секрет, а вы просто улыбнётесь, зная, что всё дело в мартовской подкормке.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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