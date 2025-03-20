Высокие или низкорослые? Как выбрать сорт томатов для вашего огорода

Выращивание помидоров — процесс, который требует тщательной подготовки. Важно учитывать дату последнего весеннего заморозка, так как от неё зависит, когда начинать посев семян или высадку рассады в открытый грунт.
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Томаты, помидоры
Когда начинать посадку томатов?
Опытные садоводы советуют:
Посев семян — за пять недель до последнего заморозка.
Высадка рассады в грунт — в конце весны, когда погода становится стабильной и почва хорошо прогревается.
Для выращивания томатов можно выбрать два типа сортов:
Посев — используйте биоразлагаемые горшки 5x5 см, держите в тёплом месте с 6+ часами солнца в день.
Прореживание — после появления двух ростков удалите более слабый, оставив один крепкий побег.
Пересадка — когда растение достигнет 15 см, перевалите в горшок большего размера.
Закалка томатов перед высадкой
Чтобы растения привыкли к открытому воздуху, за неделю до пересадки начинайте постепенно выносить их на улицу, увеличивая время пребывания под солнцем. Если весна дождливая и холодная, лучше отложить высадку или защитить растения укрывным материалом.
Как подготовить почву?
За две недели до посадки выкопайте лунки глубиной 30 см.
Добавьте в почву компост или перегной.
В контейнерах используйте смесь почвы и перегноя.
Посадка и уход за томатами
Высаживайте томаты глубоко, до первых листьев.
Полив — первые недели ежедневно, затем 2-3 раза в неделю.
Подкормка — в грунте раз в 4-6 недель, в контейнерах раз в 2-3 недели.
Поддержка — высокорослым сортам нужна подвязка.
Как понять, что пора поливать?
Потрогайте верхний слой почвы: если он сухой — пора полить. После начала плодоношения поливайте только при явном пересыхании почвы.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).