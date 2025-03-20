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Высокие или низкорослые? Как выбрать сорт томатов для вашего огорода

2:14
Садоводство

Выращивание помидоров — процесс, который требует тщательной подготовки. Важно учитывать дату последнего весеннего заморозка, так как от неё зависит, когда начинать посев семян или высадку рассады в открытый грунт.

Томаты, помидоры
Фото: Own work by domdomegg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Томаты, помидоры

Когда начинать посадку томатов?

Опытные садоводы советуют:

  • Посев семян — за пять недель до последнего заморозка.
  • Высадка рассады в грунт — в конце весны, когда погода становится стабильной и почва хорошо прогревается.

Для выращивания томатов можно выбрать два типа сортов:

  • Детерминантные — низкорослые (60-90 см), плодоносят сразу.
  • Индетерминантные — высокие, плодоносят постепенно, требуют подвязки.

Выращивание томатов из семян

  1. Посев — используйте биоразлагаемые горшки 5x5 см, держите в тёплом месте с 6+ часами солнца в день.
  2. Прореживание — после появления двух ростков удалите более слабый, оставив один крепкий побег.
  3. Пересадка — когда растение достигнет 15 см, перевалите в горшок большего размера.

Закалка томатов перед высадкой

Чтобы растения привыкли к открытому воздуху, за неделю до пересадки начинайте постепенно выносить их на улицу, увеличивая время пребывания под солнцем. Если весна дождливая и холодная, лучше отложить высадку или защитить растения укрывным материалом.

Как подготовить почву?

  1. За две недели до посадки выкопайте лунки глубиной 30 см.
  2. Добавьте в почву компост или перегной.
  3. В контейнерах используйте смесь почвы и перегноя.

Посадка и уход за томатами

  • Высаживайте томаты глубоко, до первых листьев.
  • Полив — первые недели ежедневно, затем 2-3 раза в неделю.
  • Подкормка — в грунте раз в 4-6 недель, в контейнерах раз в 2-3 недели.
  • Поддержка — высокорослым сортам нужна подвязка.

Как понять, что пора поливать?

Потрогайте верхний слой почвы: если он сухой — пора полить. После начала плодоношения поливайте только при явном пересыхании почвы.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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