Высокие или низкорослые? Как выбрать сорт томатов для вашего огорода

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание помидоров — процесс, который требует тщательной подготовки. Важно учитывать дату последнего весеннего заморозка, так как от неё зависит, когда начинать посев семян или высадку рассады в открытый грунт.

Фото: Own work by domdomegg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Томаты, помидоры

Когда начинать посадку томатов?

Опытные садоводы советуют:

Посев семян — за пять недель до последнего заморозка.

Высадка рассады в грунт — в конце весны, когда погода становится стабильной и почва хорошо прогревается.

Для выращивания томатов можно выбрать два типа сортов:

Детерминантные — низкорослые (60-90 см), плодоносят сразу.

Индетерминантные — высокие, плодоносят постепенно, требуют подвязки.

Выращивание томатов из семян

Посев — используйте биоразлагаемые горшки 5x5 см, держите в тёплом месте с 6+ часами солнца в день. Прореживание — после появления двух ростков удалите более слабый, оставив один крепкий побег. Пересадка — когда растение достигнет 15 см, перевалите в горшок большего размера.

Закалка томатов перед высадкой

Чтобы растения привыкли к открытому воздуху, за неделю до пересадки начинайте постепенно выносить их на улицу, увеличивая время пребывания под солнцем. Если весна дождливая и холодная, лучше отложить высадку или защитить растения укрывным материалом.

Как подготовить почву?

За две недели до посадки выкопайте лунки глубиной 30 см. Добавьте в почву компост или перегной. В контейнерах используйте смесь почвы и перегноя.

Посадка и уход за томатами

Высаживайте томаты глубоко, до первых листьев.

Полив — первые недели ежедневно, затем 2-3 раза в неделю.

Подкормка — в грунте раз в 4-6 недель, в контейнерах раз в 2-3 недели.

Поддержка — высокорослым сортам нужна подвязка.

Как понять, что пора поливать?

Потрогайте верхний слой почвы: если он сухой — пора полить. После начала плодоношения поливайте только при явном пересыхании почвы.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

