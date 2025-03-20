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Весенний уход за малиной: что добавить в почву для рекордного урожая

2:27
Садоводство

Сезон садоводства в самом разгаре, и сейчас самое время позаботиться о малине, чтобы летом она порадовала вас сладкими и сочными ягодами. Выращивание этих кустарников не требует особых навыков, но правильный уход и натуральные удобрения могут значительно увеличить урожай. Одним из самых простых и эффективных способов подкормки является использование кофейной гущи.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малина

Почему малина любит кофейную гущу?

Этот простой продукт, который можно найти на любой кухне, обладает ценными свойствами для растений:

  • Богат азотом, который стимулирует рост малины.
  • Улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой и воздухопроницаемой.
  • Легко впитывает и удерживает влагу, что особенно важно в жаркие летние дни.
  • Обладает слабокислой реакцией, которая идеально подходит для малины, предпочитающей почву с pH 6,5.

Как правильно использовать кофейную гущу?

  1. Соберите кофейную гущу из кофемашины или попросите в кафе.
  2. Рассыпьте под кустами, равномерно распределяя по земле.
  3. Аккуратно вмесите в почву, чтобы избежать образования плесени.
  4. Полейте водой, чтобы полезные вещества быстрее проникли в корни.

Этот метод не только бесплатен и органичен, но и прост в использовании даже для начинающих садоводов.

Дополнительный уход за малиной весной

Чтобы получить действительно обильный урожай, важно соблюдать ещё несколько правил:

  • Обрезка — удаляйте старые и слабые побеги 1-2 раза в год.
  • Поддержка кустов — подвязывайте ветви к забору или шпалерам, чтобы они не ломались под тяжестью ягод.
  • Полив — особенно важен в жаркую погоду, чтобы ягоды были сочными.
  • Место посадки — малина любит солнечные и плодородные участки.

Малина и её "соседи": с кем сажать, а с кем лучше не стоит?

  • Хорошие соседи: лук, чеснок, бархатцы — они отпугивают вредителей.
  • Плохие соседи: картофель, помидоры и клубника — могут способствовать болезням малины.

Кофейная гуща — универсальное удобрение

Этот метод полезен не только для малины, но и для черники, так как оба растения любят кислую почву. Попробуйте использовать кофейную гущу, и ваш сад порадует вас богатым урожаем.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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