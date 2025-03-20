Весенний уход за малиной: что добавить в почву для рекордного урожая

Сезон садоводства в самом разгаре, и сейчас самое время позаботиться о малине, чтобы летом она порадовала вас сладкими и сочными ягодами. Выращивание этих кустарников не требует особых навыков, но правильный уход и натуральные удобрения могут значительно увеличить урожай. Одним из самых простых и эффективных способов подкормки является использование кофейной гущи.
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Малина
Почему малина любит кофейную гущу?
Этот простой продукт, который можно найти на любой кухне, обладает ценными свойствами для растений:
Богат азотом, который стимулирует рост малины.
Улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой и воздухопроницаемой.
Легко впитывает и удерживает влагу, что особенно важно в жаркие летние дни.
Обладает слабокислой реакцией, которая идеально подходит для малины, предпочитающей почву с pH 6,5.
Как правильно использовать кофейную гущу?
Соберите кофейную гущу из кофемашины или попросите в кафе.
Рассыпьте под кустами, равномерно распределяя по земле.
Аккуратно вмесите в почву, чтобы избежать образования плесени.
Полейте водой, чтобы полезные вещества быстрее проникли в корни.
Этот метод не только бесплатен и органичен, но и прост в использовании даже для начинающих садоводов.
Дополнительный уход за малиной весной
Чтобы получить действительно обильный урожай, важно соблюдать ещё несколько правил:
Обрезка — удаляйте старые и слабые побеги 1-2 раза в год.
Поддержка кустов — подвязывайте ветви к забору или шпалерам, чтобы они не ломались под тяжестью ягод.
Полив — особенно важен в жаркую погоду, чтобы ягоды были сочными.
Место посадки — малина любит солнечные и плодородные участки.
Малина и её "соседи": с кем сажать, а с кем лучше не стоит?
Хорошие соседи: лук, чеснок, бархатцы — они отпугивают вредителей.
Плохиесоседи: картофель, помидоры и клубника — могут способствовать болезням малины.
Кофейная гуща — универсальное удобрение
Этот метод полезен не только для малины, но и для черники, так как оба растения любят кислую почву. Попробуйте использовать кофейную гущу, и ваш сад порадует вас богатым урожаем.
Уточнения
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.