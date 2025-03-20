Весенний уход за малиной: что добавить в почву для рекордного урожая

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сезон садоводства в самом разгаре, и сейчас самое время позаботиться о малине, чтобы летом она порадовала вас сладкими и сочными ягодами. Выращивание этих кустарников не требует особых навыков, но правильный уход и натуральные удобрения могут значительно увеличить урожай. Одним из самых простых и эффективных способов подкормки является использование кофейной гущи.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малина

Почему малина любит кофейную гущу?

Этот простой продукт, который можно найти на любой кухне, обладает ценными свойствами для растений:

Богат азотом, который стимулирует рост малины.

Улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой и воздухопроницаемой.

Легко впитывает и удерживает влагу, что особенно важно в жаркие летние дни.

Обладает слабокислой реакцией, которая идеально подходит для малины, предпочитающей почву с pH 6,5.

Как правильно использовать кофейную гущу?

Соберите кофейную гущу из кофемашины или попросите в кафе. Рассыпьте под кустами, равномерно распределяя по земле. Аккуратно вмесите в почву, чтобы избежать образования плесени. Полейте водой, чтобы полезные вещества быстрее проникли в корни.

Этот метод не только бесплатен и органичен, но и прост в использовании даже для начинающих садоводов.

Дополнительный уход за малиной весной

Чтобы получить действительно обильный урожай, важно соблюдать ещё несколько правил:

Обрезка — удаляйте старые и слабые побеги 1-2 раза в год.

— удаляйте старые и слабые побеги 1-2 раза в год. Поддержка кустов — подвязывайте ветви к забору или шпалерам, чтобы они не ломались под тяжестью ягод.

— подвязывайте ветви к забору или шпалерам, чтобы они не ломались под тяжестью ягод. Полив — особенно важен в жаркую погоду, чтобы ягоды были сочными.

— особенно важен в жаркую погоду, чтобы ягоды были сочными. Место посадки — малина любит солнечные и плодородные участки.

Малина и её "соседи": с кем сажать, а с кем лучше не стоит?

Хорошие соседи : лук, чеснок, бархатцы — они отпугивают вредителей.

: лук, чеснок, бархатцы — они отпугивают вредителей. Плохие соседи: картофель, помидоры и клубника — могут способствовать болезням малины.

Кофейная гуща — универсальное удобрение

Этот метод полезен не только для малины, но и для черники, так как оба растения любят кислую почву. Попробуйте использовать кофейную гущу, и ваш сад порадует вас богатым урожаем.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

