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Весенняя обрезка гибискуса — получите невероятно крупные цветы

2:01
Садоводство

Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus) — один из самых эффектных декоративных кустарников, радующий пышным цветением с июля по сентябрь. Его цветки раскрываются утром и закрываются ночью, но несмотря на короткий жизненный цикл каждого цветка, куст непрерывно цветёт около двух месяцев. Однако, чтобы добиться максимального декоративного эффекта, стоит задуматься о весенней обрезке.

Гибискус
Фото: https://www.flickr.com/photos/104249543@N07/30499085991/ by Rolf Dietrich Brecher from Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гибискус

Обрезка гибискуса: нужна ли она?

Мнения садоводов расходятся:

  • Одни предпочитают не трогать куст, чтобы сохранить его естественную форму.
  • Другие уверены, что обрезка стимулирует рост новых побегов, на которых появляются более крупные цветки.

В любом случае, молодым растениям лёгкая обрезка пойдёт на пользу, а старым экземплярам может понадобиться более серьёзное удаление ветвей.

Как правильно обрезать гибискус?

  1. Осмотрите куст и определите его форму.
  2. Удалите старые и сухие ветви — это улучшит циркуляцию воздуха и доступ солнечного света.
  3. Обрежьте длинные и тонкие побеги, оставив несколько почек.
  4. Если куст слишком загущён, проредите центральную часть, удалив ветки, растущие внутрь.
  5. Для более компактной формы укоротите основные побеги на 30-40 см.

Растение переносит радикальную обрезку, при которой ветви укорачивают до 80%, но после такой процедуры гибискус может не цвести 1-2 сезона.

Когда лучше проводить обрезку?

  • Весной, до начала активного роста — это помогает сформировать крепкие побеги и получить более пышное цветение.
  • Осенью обрезать не рекомендуется, так как молодые побеги могут подмерзнуть.

Весной обрезка также выполняет защитную функцию — старые ветви создают буфер от заморозков, а повреждённые побеги можно удалить позже.

Уточнения

Гиби́скус (лат. Hibiscus) — обширный род растений семейства Мальвовые (Malvaceae). Дикие и окультуренные растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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