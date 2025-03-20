Весенняя обрезка гибискуса — получите невероятно крупные цветы

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus) — один из самых эффектных декоративных кустарников, радующий пышным цветением с июля по сентябрь. Его цветки раскрываются утром и закрываются ночью, но несмотря на короткий жизненный цикл каждого цветка, куст непрерывно цветёт около двух месяцев. Однако, чтобы добиться максимального декоративного эффекта, стоит задуматься о весенней обрезке.

Фото: https://www.flickr.com/photos/104249543@N07/30499085991/ by Rolf Dietrich Brecher from Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гибискус

Обрезка гибискуса: нужна ли она?

Мнения садоводов расходятся:

Одни предпочитают не трогать куст, чтобы сохранить его естественную форму.

Другие уверены, что обрезка стимулирует рост новых побегов, на которых появляются более крупные цветки.

В любом случае, молодым растениям лёгкая обрезка пойдёт на пользу, а старым экземплярам может понадобиться более серьёзное удаление ветвей.

Как правильно обрезать гибискус?

Осмотрите куст и определите его форму. Удалите старые и сухие ветви — это улучшит циркуляцию воздуха и доступ солнечного света. Обрежьте длинные и тонкие побеги, оставив несколько почек. Если куст слишком загущён, проредите центральную часть, удалив ветки, растущие внутрь. Для более компактной формы укоротите основные побеги на 30-40 см.

Растение переносит радикальную обрезку, при которой ветви укорачивают до 80%, но после такой процедуры гибискус может не цвести 1-2 сезона.

Когда лучше проводить обрезку?

Весной, до начала активного роста — это помогает сформировать крепкие побеги и получить более пышное цветение.

Осенью обрезать не рекомендуется, так как молодые побеги могут подмерзнуть.

Весной обрезка также выполняет защитную функцию — старые ветви создают буфер от заморозков, а повреждённые побеги можно удалить позже.

Уточнения

Гиби́скус (лат. Hibiscus) — обширный род растений семейства Мальвовые (Malvaceae). Дикие и окультуренные растения.

