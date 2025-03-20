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Как предотвратить гниение корней с помощью правильного выбора горшка

Садоводство

Выбор подходящего горшка играет ключевую роль в здоровье и развитии ваших растений. Тип горшка влияет на дренаж, удержание влаги и доступ воздуха к корням. Поэтому важно подбирать горшок в зависимости от потребностей конкретного растения.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Горшки для растений, предпочитающих сухость

Если вы выращиваете кактусы, суккуленты или другие растения, которые любят сухие условия, рекомендуется использовать глиняные или терракотовые горшки без глазури. Эти материалы пористы, что позволяет воде быстрее испаряться и обеспечивает "дыхание" корней, снижая риск гниения от избытка влаги. Кроме того, терракотовые горшки впитывают влагу из почвы, поддерживая её в более сухом состоянии и естественным образом регулируя уровень влажности.

Горшки для влаголюбивых растений

Для растений, требующих повышенной влажности, таких как папоротники, монстеры или тропические виды, лучше подойдут пластиковые, глазурованные керамические или стеклянные горшки. Эти материалы удерживают воду в почве дольше, уменьшая необходимость в частом поливе. Пластиковые горшки лёгкие, прочные и экономичные, тогда как глазурованные керамические обеспечивают более эстетичный вид и не впитывают влагу, как необработанная терракота. Стеклянные горшки обычно используются для растений, растущих в воде, но требуют тщательного ухода, чтобы избежать роста водорослей из-за их прозрачности.

Дополнительный совет

Независимо от выбора горшка, убедитесь, что в нём есть дренажные отверстия. Это предотвратит застой воды и обеспечит здоровый рост корней.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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