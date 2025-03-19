Ваши растения в опасности? Вот как черная смородина избавит вас от полевок без химии

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Маленькая мышка с длинным хвостом может вызвать настоящий переполох в вашем саду. Полевки, несмотря на свои размеры, способны оставить разрушения на газоне, клумбах и бордюрах. Эти грызуны питаются корнями, корневищами, луковицами и даже грызут кору молодых деревьев, что ослабляет их или приводит к гибели.

Фото: Wikimedia Commons by AleXXw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мыши

Весной полевки особенно активны, они поедают молодые побеги и листья, нанося урон растениям. Признаками их присутствия являются вырытые в земле круглые норы и видимые дорожки, по которым они перемещаются. К тому же, полевки являются переносчиками опасных заболеваний, поэтому важность избавления от них не стоит недооценивать.

Борьба с полёвками

Некоторые садоводы прибегают к ядам, но это не всегда лучший вариант. Яд, попавший в организм полевки, может навредить другим животным, включая хищников, которые охотятся на этих вредителей. Более того, такие химические средства представляют опасность и для домашних питомцев, таких как кошки и собаки. К счастью, есть гуманные способы борьбы с этими грызунами.

Полевки обладают чувствительным обонянием, и именно это можно использовать в свою пользу. Некоторые запахи вызывают у них дискомфорт и заставляют их покинуть территорию. Один из таких запахов — черная смородина. Эти растения не только помогут вам избавиться от полевок, но и принесут пользу в виде вкусных ягод.

Черная смородина — это не просто ягода, но настоящий источник витаминов. В 100 граммах смородины содержится около 177 мг витамина С, что значительно превышает суточную норму для взрослого человека. Также в ней много антиоксидантов и полезных минералов. Смородина — это идеальный ингредиент для смузи, мороженого, варенья и многих других блюд. Замораживая её, вы сможете наслаждаться полезными ягодами зимой.

Уточнения

Полёвковые или полёвки (лат. Arvicolinae, или лат. Microtinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых.

