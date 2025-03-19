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Необычные соседи для клубники, о которых вы даже не подозревали

2:39
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, что ваша клубника может стать намного слаще и крупнее, если ей найти хорошего соседа? Это не шутка! Для того чтобы собрать отличный урожай клубники, не нужно полагаться только на солнце и хорошую почву. Секрет кроется в том, с кем ваши клубничные кусты будут расти. Правильное соседство — это залог успеха!

Клубника
Фото: flickr.com by Alabama Extension, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Когда и как сажать клубнику

Лучшее время для посадки клубники — осень, однако если вы пропустили этот момент, можно посадить её и весной. В таком случае выбирайте саженцы типа "фриго". Эти растения хранились в холодильнике после выкапывания и готовы к посадке в любое время.

Что касается условий, клубника любит солнечные участки с плодородной почвой и слабокислой реакцией. Но здесь есть важный момент: клубника не терпит сорняков, которые забирают все полезные вещества. Поэтому не забывайте вовремя убирать нежелательные растения.

Клубника и её лучшие соседи

Один из самых важных факторов для хорошего урожая — это, конечно, влажность. Перед посадкой погрузите саженцы в воду, а после посадки обязательно полейте. Также не забудьте про мульчу, которая поможет сохранить влагу и снизить рост сорняков.

Но вот что интересно: не все растения могут стать хорошими соседями для клубники. Чтобы стимулировать её рост и защищать от вредителей, стоит сажать клубнику рядом с определенными растениями. Например, лук, чеснок, морковь и петрушка отлично уживаются с клубникой. Эти растения не только помогают клубнике, но и защищают её от вредителей. Хорошими соседями также могут быть шалфей, ромашка, огуречник и кориандр.

Однако важно помнить, что не все растения следует сажать рядом с клубникой. Некоторые из них могут конкурировать за солнечный свет, что негативно скажется на урожае. Лучше всего клубника будет себя чувствовать в компании с луком-пореем и чесноком. Если же вы хотите посадить другие растения, расположите их немного подальше.

Как улучшить урожай клубники

Никогда не недооценивали силу правильного соседства! Если ваши клубничные кусты будут расти рядом с луком или чесноком, они подарят вам крупные и сочные плоды. Этот секрет не раз спасал садоводов от посредственных урожаев, и теперь вы тоже знаете, как добиться идеальной клубники.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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