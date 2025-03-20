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Как правильно обрезать и подкормить клубнику в марте для обильного плодоношения

2:31
Садоводство

Выращивание клубники в собственном саду приносит огромное удовольствие, особенно когда в июне можно собирать полные корзины сочных и полезных ягод. Однако для достижения такого результата необходимо уделить особое внимание уходу за растениями ранней весной.

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Подготовка грядок

Сразу после схода снега следует очистить клубничные грядки от старых, сухих листьев и провести тщательную прополку. Это обеспечит растениям доступ к солнечному свету и улучшит циркуляцию воздуха, что способствует их здоровому росту.

Правильное расположение и почва

Клубника предпочитает солнечные, защищённые от ветра места с лёгкой, слегка кислой почвой (pH 5,5-6,5), богатой перегноем. Перед посадкой рекомендуется обогатить почву гранулированным навозом или компостом. Расстояние между рядами должно составлять 30-50 см, а между растениями — 15-30 см. Важно не заглублять саженцы слишком глубоко, чтобы избежать загнивания.

Соседство с другими растениями

Для защиты клубники от грибковых заболеваний и вредителей рекомендуется высаживать рядом такие культуры, как салат, шпинат, лук, чеснок и сельдерей. Они создают благоприятное окружение и снижают риск заражения.

Весенняя подкормка

В марте, когда растения начинают активно расти, им необходимы дополнительные питательные вещества: азот, фосфор и калий. Отличным домашним удобрением является кофейная гуща, которая улучшает структуру почвы, повышает её проницаемость и влагоудерживающую способность, а также слегка подкисляет её. Кроме того, кофейная гуща отпугивает некоторых вредителей, включая слизней. Её можно рассыпать непосредственно вокруг растений или приготовить раствор для полива.

Альтернативные удобрения

Помимо кофейной гущи, эффективными являются:

  • Настой крапивы: богат азотом, калием и фосфором.

  • Древесная зола: содержит калий, фосфор и кальций.

  • Яичная скорлупа: обеспечивает растения кальцием, укрепляя их клеточные стенки и снижая риск заболеваний.

Регулярный и правильный уход за клубникой в марте заложит основу для богатого урожая летом.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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