Как правильно обрезать и подкормить клубнику в марте для обильного плодоношения

Выращивание клубники в собственном саду приносит огромное удовольствие, особенно когда в июне можно собирать полные корзины сочных и полезных ягод. Однако для достижения такого результата необходимо уделить особое внимание уходу за растениями ранней весной.
Сразу после схода снега следует очистить клубничные грядки от старых, сухих листьев и провести тщательную прополку. Это обеспечит растениям доступ к солнечному свету и улучшит циркуляцию воздуха, что способствует их здоровому росту.
Клубника предпочитает солнечные, защищённые от ветра места с лёгкой, слегка кислой почвой (pH 5,5-6,5), богатой перегноем. Перед посадкой рекомендуется обогатить почву гранулированным навозом или компостом. Расстояние между рядами должно составлять 30-50 см, а между растениями — 15-30 см. Важно не заглублять саженцы слишком глубоко, чтобы избежать загнивания.
Для защиты клубники от грибковых заболеваний и вредителей рекомендуется высаживать рядом такие культуры, как салат, шпинат, лук, чеснок и сельдерей. Они создают благоприятное окружение и снижают риск заражения.
В марте, когда растения начинают активно расти, им необходимы дополнительные питательные вещества: азот, фосфор и калий. Отличным домашним удобрением является кофейная гуща, которая улучшает структуру почвы, повышает её проницаемость и влагоудерживающую способность, а также слегка подкисляет её. Кроме того, кофейная гуща отпугивает некоторых вредителей, включая слизней. Её можно рассыпать непосредственно вокруг растений или приготовить раствор для полива.
Помимо кофейной гущи, эффективными являются:
Настой крапивы: богат азотом, калием и фосфором.
Древесная зола: содержит калий, фосфор и кальций.
Яичная скорлупа: обеспечивает растения кальцием, укрепляя их клеточные стенки и снижая риск заболеваний.
Регулярный и правильный уход за клубникой в марте заложит основу для богатого урожая летом.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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