Опасный двойник: чем ландыш отличается от медвежьего лука

Весной на рынках и в магазинах появляется медвежий лук (Allium ursinum) — дикорастущее растение с ярким чесночным ароматом. Он популярен благодаря своим полезным свойствам и насыщенному вкусу, который можно использовать в салатах, песто, пасте и даже мясных начинках. Однако, собирая медвежий лук в природе, важно не спутать его с ландышем (Convallaria majalis), который ядовит и опасен для здоровья.

Фото: flickr.com by bastus917, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ландыш

Где растёт медвежий лук?

Чаще всего он встречается во влажных и тенистых лесах у берегов ручьёв. В Венгрии его можно найти в Придунавье, на холмах Баконя и в горах Пилиша. Если вы собираетесь отправиться на сбор этого растения, важно знать, как его отличить от опасного двойника.

Главные различия между медвежьим луком и ландышем

Запах — самый простой способ определить растение. Если потереть лист медвежьего лука, он будет источать яркий чесночный аромат. Ландыш не пахнет чесноком.

Расположение листьев:

У ландыша листья растут попарно или по три от одного стебля.

У медвежьего лука листья выходят поодиночке из земли.

Форма листа:

Ландыш имеет широкие, жёсткие и плотные листья округлой формы.

Медвежий лук — его листья более узкие, мягкие на ощупь и заострённые на концах.

Черешок:

У медвежьего лука он длинный, тогда как у ландыша листья практически без черешков.

Цветки:

У ландыша мелкие белые, колокольчатые цветки, которые свисают вниз.

У медвежьего лука цветки звездчатые, вытянутые и собраны в зонтичные соцветия.

Будьте осторожны при сборе

Важно помнить, что в марте ландыш ещё не цветёт, и отличить его от медвежьего лука можно только по листьям и запаху. В апреле и мае различить растения становится проще по соцветиям. Если вы не уверены, не употребляйте найденное растение в пищу — лучше не рисковать.

Медвежий лук можно использовать в самых разных блюдах: от салатов до песто и ньокки. Но главное — собирать его с умом, чтобы не спутать с ядовитым ландышем.

Уточнения

Черемша́ или колба — обиходное название нескольких видов растений, представителей семейства Лук (Allium), которые используются в пищу как листовые овощи.

