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Безопасный способ избавиться от тли — растения будут вам благодарны

2:00
Садоводство

Весной, когда растения только начинают пробуждаться, появляется главный враг садоводов — тля. Она быстро размножается, высасывая соки из молодых побегов и листьев, а осенью оставляет потомство, готовое атаковать на следующий год. Особенно страдают вишни, яблони, сливы, персиковые деревья, огурцы, а также петунии и розы.

Грядки, огород, сад
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грядки, огород, сад

Но избавляться от вредителей химикатами необязательно. Есть простой, но действенный метод, который поможет предотвратить появление тли ещё до начала сезона.

Как обычная лента спасёт ваш сад?

Одним из самых эффективных способов борьбы с тлёй является использование жёлтых лент. Этот приём давно оценили садоводы, ведь он не только безопасен для растений, но и помогает привлечь природных защитников сада — божьих коровок.

Как это работает? Всё просто:

  • Жёлтые ленты привлекают божьих коровок, а они в свою очередь уничтожают тлю. За день одна особь способна съесть до 200 вредителей.
  • Эти же ленты помогают избавиться от других опасных вредителей: паутинного клеща, белокрылки и медяницы.

Такой метод можно назвать настоящей золотой медалью садовода, ведь он не требует сложных манипуляций, а работает отлично.

Дополнительный способ защиты от тли

Чтобы усилить эффект, используйте натуральный опрыскиватель, который отпугнёт тлю, но не навредит растениям.

Как приготовить раствор:

  • 2 столовые ложки английской соли (магния сульфат)
  • 4 литра воды

Смешайте ингредиенты, перелейте в распылитель и обработайте деревья. Повторяйте 6-8 раз в день для надёжной защиты.

Этот метод отлично сочетается с жёлтыми лентами, помогая создать комплексную защиту сада. Забудьте о химии — природа сама позаботится о ваших растениях!

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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