Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошачье ожирение: как вы сами превратили питомца в заложника холодильника
Осанка как у королевы: как избавиться от боли в шее и плечах, не вставая с кресла
Зачем хитрые хозяйки добавляют аспирин при стирке: результат вас поразит
Какой спорт разрушает позвоночник: важные нюансы, о которых никто не говорит
Натуральный сыр своими руками — готовим из творога и молока
Яйца подорожали: как готовить, чтобы использовать меньше яиц в разных блюдах
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Секреты ухода за волосами во время беременности, которые помогут сохранить их густоту и силу

Превратите забор в зелёный ковер — 4 лучших вьющихся растения для сада

3:07
Садоводство

Вьющиеся растения — это не просто украшение сада, а способ создать уединённое, уютное пространство с ноткой природной элегантности. Они заполняют вертикальные поверхности зеленью, защищают от лишних взглядов, дарят прохладу в жару и наполняют воздух тонкими ароматами. Если у вас есть беседка, забор или пустующая стена, их можно превратить в цветущий ковер, который будет радовать глаз круглый год.

Клематис
Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клематис

Почему стоит выбрать вьющиеся растения?

Они идеально подходят для небольших участков, балконов и террас, позволяя использовать пространство по максимуму. Такие растения:

  • Образуют живые стены и ограждения, создавая уют и защищая от посторонних глаз.
  • Украшают вертикальные поверхности, добавляя глубину и текстуру в ландшафтный дизайн.
  • Обеспечивают тень и прохладу, особенно в жаркое время года.
  • Привлекают опылителей, таких как бабочки и колибри, что способствует здоровью сада.

4 лучших вьющихся растения для сада

Если вы хотите, чтобы ваш сад цвел и радовал глаз в любое время года, обратите внимание на эти неприхотливые, но эффектные лианы.

1. Дипладения
Эта бразильская красавица известна своим обильным цветением и быстрым ростом. Она предпочитает тепло и при благоприятных условиях может достигать 9 метров в высоту. Цветёт с весны до осени, украшая сад яркими трубчатыми цветами.

2. Жимолость
Настоящая находка для тех, кто мечтает о благоухающем саде. Её цветки источают нежный аромат, который особенно усиливается в сумерках. Кроме того, жимолость привлекает бабочек, колибри и других опылителей, помогая поддерживать экосистему сада.

3. Плющ
Классическое вьющееся растение, которое остаётся зелёным круглый год. Оно не требует особого ухода, но нуждается в регулярном удобрении в тёплый период. Плющ отлично подходит для создания зелёных стен и арок, но в жарком климате его стоит защищать от прямых солнечных лучей.

4. Клематис
Быстрорастущая лиана с крупными цветами диаметром 6-12 см. Любит влажную, хорошо дренированную почву и прохладный климат. Её аромат напоминает жасмин, а само растение может достигать 5 метров в высоту.

Как правильно ухаживать за вьющимися растениями?

Чтобы лианы чувствовали себя комфортно, необходимо:

  • Обеспечить надежную опору для роста.
  • Подкармливать их удобрениями весной и летом.
  • Регулярно поливать, особенно в сухие периоды.
  • Защищать от прямых солнечных лучей (для тенелюбивых сортов).

Выбрав подходящие вьющиеся растения, вы сможете превратить свой сад в живописный оазис, который будет радовать глаз в любое время года.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Глава ВТБ: SWIFT уже никому не нужен
Экономика и бизнес
Глава ВТБ: SWIFT уже никому не нужен Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Зачем хитрые хозяйки добавляют аспирин при стирке: результат вас поразит
Какой спорт разрушает позвоночник: важные нюансы, о которых никто не говорит
Натуральный сыр своими руками — готовим из творога и молока
Превратите забор в зелёный ковер — 4 лучших вьющихся растения для сада
Яйца подорожали: как готовить, чтобы использовать меньше яиц в разных блюдах
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Секреты ухода за волосами во время беременности, которые помогут сохранить их густоту и силу
В чём секрет долголетия жителей удивительной деревни Камподимеле
Психология парковки: почему мы отключаем музыку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.