Хлорофитум, который впечатляет гостей: как превратить его в зелёный каскад

Хлорофитум — одно из самых неприхотливых и популярных комнатных растений. Но знаете ли вы, что вместо привычного пышного куста его можно превратить в настоящее зелёное каскадное украшение? Достаточно перестать обрезать "деток" и правильно ухаживать за растением. Делимся тремя ключевыми советами, как сделать хлорофитум эффектным ампельным украшением для вашего дома.
Чтобы хлорофитум активно выпускал побеги и образовывал "деток", ему нужен яркий рассеянный свет. Несмотря на репутацию теневыносливого растения, при хорошем освещении он быстрее разрастается и даже начинает цвести.
Хлорофитум любит регулярный полив, но без застоя воды. Чтобы избежать пересыхания почвы, особенно летом, можно использовать горшки с автополивом или проверять влажность с помощью специального датчика.
Хотя подкормка весной и летом стимулирует рост, избыток удобрений может навредить хлорофитуму. Переизбыток минералов приводит к ожогам корней и ухудшает формирование побегов.
Лучший вариант — удобрять растение не чаще 1 раза в месяц слабым раствором универсального удобрения.
Для создания настоящей "зелёной водопадной композиции" используйте подвесные кашпо или специальные полки для растений. Побеги с "детками" будут красиво свисать вниз, создавая эффект зелёного каскада.
Совет: если растение становится слишком густым, просто отрежьте несколько побегов и укорените их — так вы получите новые растения без лишних затрат!
Теперь ваш хлорофитум не просто выживает, а превращается в настоящее украшение дома!
Хлорофи́тум (лат. Chlorophytum) — род травянистых растений. Ранее Хлорофитум относили к семейству Лилейные; но сейчас, по данным Королевских ботанических садов Кью, род относится к семейству Спаржевые.
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