Хотите, чтобы колибри прилетали в ваш сад? Посадите эти 5 растений

Хотите, чтобы в вашем саду порхали колибри? Эти крошечные птицы не только восхищают своей красотой, но и играют важную роль в экосистеме, опыляя растения. Чтобы привлечь их, достаточно посадить несколько цветущих растений, которые являются природными магнитами для этих пернатых гостей.
Колибри — естественные опылители. Чем больше в саду цветущих растений, тем больше шансов, что эти птицы будут регулярно вас навещать. Они предпочитают цветы с удлинённой трубчатой формой и яркими оттенками, богатые нектаром.
Шалфей — одно из лучших растений для привлечения колибри. Его трубчатые цветки ярко-пурпурного и красного оттенков идеально подходят для питания этих птиц.
Огненная труба — вьющееся растение с длинными алыми цветами, напоминающими огненные языки. Колибри обожают его за обильный нектар.
Зверобой чилийский — растение с крупными яркими цветками и тонким ароматом, который привлекает птиц.
Мать джунглей — растение с удлинёнными листьями и яркими цветами, богатое пыльцой и нектаром, что делает его любимым у колибри.
Фуксия — известна своими изящными поникающими цветками в оттенках розового, фиолетового и красного. Колибри не могут устоять перед её нектаром.
Создавая уголок с этими растениями, вы не только украсите сад, но и сможете наслаждаться очаровательными колибри, которые будут навещать вас снова и снова!
Коли́бри (лат. Trochilidae) — семейство маленьких птиц из отряда стрижеобразных (Apodiformes).
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?