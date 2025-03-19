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Хотите, чтобы колибри прилетали в ваш сад? Посадите эти 5 растений

2:03
Садоводство

Хотите, чтобы в вашем саду порхали колибри? Эти крошечные птицы не только восхищают своей красотой, но и играют важную роль в экосистеме, опыляя растения. Чтобы привлечь их, достаточно посадить несколько цветущих растений, которые являются природными магнитами для этих пернатых гостей.

Парк
Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парк

Почему колибри так важны?

Колибри — естественные опылители. Чем больше в саду цветущих растений, тем больше шансов, что эти птицы будут регулярно вас навещать. Они предпочитают цветы с удлинённой трубчатой формой и яркими оттенками, богатые нектаром.

5 растений, которые привлекут колибри в ваш сад

Шалфей — одно из лучших растений для привлечения колибри. Его трубчатые цветки ярко-пурпурного и красного оттенков идеально подходят для питания этих птиц.

Огненная труба — вьющееся растение с длинными алыми цветами, напоминающими огненные языки. Колибри обожают его за обильный нектар.

Зверобой чилийский — растение с крупными яркими цветками и тонким ароматом, который привлекает птиц.

Мать джунглей — растение с удлинёнными листьями и яркими цветами, богатое пыльцой и нектаром, что делает его любимым у колибри.

Фуксия — известна своими изящными поникающими цветками в оттенках розового, фиолетового и красного. Колибри не могут устоять перед её нектаром.

Как сделать сад ещё привлекательнее для колибри?

  • Посадите несколько видов этих растений, чтобы обеспечить непрерывное цветение.
  • Добавьте небольшие кормушки с нектаром, чтобы птицы возвращались снова и снова.
  • Избегайте использования пестицидов — они могут быть опасны для птиц.

Создавая уголок с этими растениями, вы не только украсите сад, но и сможете наслаждаться очаровательными колибри, которые будут навещать вас снова и снова!

Уточнения

Коли́бри (лат. Trochilidae) — семейство маленьких птиц из отряда стрижеобразных (Apodiformes).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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