Муравьи в саду? Используйте этот дешёвый и безопасный способ

Муравьи в саду могут быть как полезными, так и вредными. Они рыхлят почву, помогают экосистеме, но если их становится слишком много, они превращаются в настоящую угрозу для растений. Особенно опасно их соседство с тлёй, которая может уничтожить розы и другие культуры. Как же избавиться от муравьёв без вреда для окружающей среды?
Муравьи не переносят корицы. Если рассыпать немного молотой корицы вокруг муравейника и по их маршрутам, насекомые быстро покинут этот участок. Достаточно одной-двух чайных ложек специй, чтобы создать защитный барьер.
Важно! Если идёт дождь или сильный ветер, корицу нужно добавлять повторно.
Если под рукой нет корицы, помогут другие натуральные средства:
Некоторые растения не только украсят сад, но и отпугнут муравьёв:
Используйте эти простые и доступные средства, чтобы защитить свой сад от муравьёв без химии и лишних затрат!
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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