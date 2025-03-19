Муравьи в саду? Используйте этот дешёвый и безопасный способ

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи в саду могут быть как полезными, так и вредными. Они рыхлят почву, помогают экосистеме, но если их становится слишком много, они превращаются в настоящую угрозу для растений. Особенно опасно их соседство с тлёй, которая может уничтожить розы и другие культуры. Как же избавиться от муравьёв без вреда для окружающей среды?

Фото: Own work by Lalupa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Муравьи

Простое средство против муравьёв — у вас дома

Муравьи не переносят корицы. Если рассыпать немного молотой корицы вокруг муравейника и по их маршрутам, насекомые быстро покинут этот участок. Достаточно одной-двух чайных ложек специй, чтобы создать защитный барьер.

Важно! Если идёт дождь или сильный ветер, корицу нужно добавлять повторно.

Чем заменить корицу?

Если под рукой нет корицы, помогут другие натуральные средства:

Соль — её запах и вкус отпугивают муравьёв, рассыпьте небольшое количество по периметру.

Уксус и лимон — их смесь нейтрализует следы запахов, по которым ориентируются муравьи, вынуждая их искать новое место.

Какие растения помогут?

Некоторые растения не только украсят сад, но и отпугнут муравьёв:

Лаванда — кроме муравьёв, защищает от клещей и комаров.

Мята перечная — эффективна против нежелательных насекомых, её можно высаживать между грядками.

Используйте эти простые и доступные средства, чтобы защитить свой сад от муравьёв без химии и лишних затрат!

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

