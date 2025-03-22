Уродливые ягоды на грядке — не случайность: что с этим делать

Клубника — ягода, за которой садоводы ухаживают с особой тщательностью. Но даже при хорошем уходе можно столкнуться с тем, что плоды вырастают мелкими, корявыми и теряют товарный вид. Почему так происходит и как избежать этой проблемы?
Одна из главных причин деформации клубники — нехватка бора. Если ягоды не набирают размер, листья скручиваются, междоузлия становятся короткими, а цветки осыпаются, стоит срочно подкормить растения. Самый доступный вариант — раствор борной кислоты: 1 ч. л. порошка растворяют в тёплой воде, доводят до 10 литров и опрыскивают кусты вечером, когда пчёлы уже не летают.
Клубника — культура, требовательная к влаге, особенно в период цветения и плодоношения. Без достаточного количества воды ягоды становятся жёсткими, с неправильной формой. Полив должен быть регулярным:
Лучше всего использовать капельное орошение или полив в борозды, чтобы не переувлажнять сами кусты.
Если в период цветения стоит холодная и дождливая погода, насекомые-опылители становятся менее активными, и процесс опыления нарушается. В итоге ягоды получаются деформированными. В сильную жару (выше +27 °С) пыльца становится стерильной, а при затяжных дождях просто смывается с цветков.
Что делать:
Клоп-слепняк — один из самых коварных вредителей клубники. Личинки, высасывая сок из ягод, вызывают их искривление. Если кусты атакованы клопами, можно попробовать механический способ борьбы: дважды в день обходить посадки и стряхивать насекомых в ведро с водой. После сбора урожая допустимо применять инсектициды.
Клубника плодоносит лучше всего на второй-третий год после посадки. Затем кусты стареют, а ягоды становятся мельче и теряют форму. Чтобы избежать этой проблемы, раз в 3-5 лет грядки обновляют, пересаживая молодые растения. Для ремонтантных сортов срок службы чуть дольше — 5-6 лет.
Если клубника даёт некрасивые ягоды, пора пересмотреть систему ухода. Главное — вовремя определить причину и принять меры, чтобы в следующем сезоне урожай радовал глаз и вкус.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной, землянике ананасной. На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
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