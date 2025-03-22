Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хитрость американского отеля: почему на двери номера написано 419+1 вместо 420
Отдых на даче может стать дорогим — за что теперь штрафуют автомобилистов
Блеск без разводов: как правильно мыть лаковые и стеклянные двери
Космическая сенсация: Сатурн оказался настоящим магнитом для лун
Теперь за наклейку можно получить штраф — что изменилось и кого это коснётся
Судьба переговоров в руках одного человека — Зеленского
Европейский лёд покорён: казахстанец Евгений Кошкин завоевал главное золото
Альгинатная маска для лентяев: лайфхаки, которые упростят процесс и сэкономят время
Европейская демократия: Евросоюз послал Венгрию с ее мнением по Украине

Уродливые ягоды на грядке — не случайность: что с этим делать

2:58
Садоводство

Клубника — ягода, за которой садоводы ухаживают с особой тщательностью. Но даже при хорошем уходе можно столкнуться с тем, что плоды вырастают мелкими, корявыми и теряют товарный вид. Почему так происходит и как избежать этой проблемы?

Клубника
Фото: creativecommons.org by Rob Bertholf is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Клубника

Недостаток бора

Одна из главных причин деформации клубники — нехватка бора. Если ягоды не набирают размер, листья скручиваются, междоузлия становятся короткими, а цветки осыпаются, стоит срочно подкормить растения. Самый доступный вариант — раствор борной кислоты: 1 ч. л. порошка растворяют в тёплой воде, доводят до 10 литров и опрыскивают кусты вечером, когда пчёлы уже не летают.

Нехватка влаги

Клубника — культура, требовательная к влаге, особенно в период цветения и плодоношения. Без достаточного количества воды ягоды становятся жёсткими, с неправильной формой. Полив должен быть регулярным:

  • Во время цветения — каждые 3-4 дня по 20 л на 1 кв. м.
  • Во время плодоношения — раз в неделю, но увеличивая норму до 30 л.

Лучше всего использовать капельное орошение или полив в борозды, чтобы не переувлажнять сами кусты.

Погодные условия

Если в период цветения стоит холодная и дождливая погода, насекомые-опылители становятся менее активными, и процесс опыления нарушается. В итоге ягоды получаются деформированными. В сильную жару (выше +27 °С) пыльца становится стерильной, а при затяжных дождях просто смывается с цветков.

Что делать:

  • В жару — притенять кусты и мульчировать почву.
  • В дождливую погоду — укрывать посадки спанбондом.
  • Для привлечения опылителей сажать рядом клевер, календулу, шалфей.

Вредители

Клоп-слепняк — один из самых коварных вредителей клубники. Личинки, высасывая сок из ягод, вызывают их искривление. Если кусты атакованы клопами, можно попробовать механический способ борьбы: дважды в день обходить посадки и стряхивать насекомых в ведро с водой. После сбора урожая допустимо применять инсектициды.

Возраст кустов

Клубника плодоносит лучше всего на второй-третий год после посадки. Затем кусты стареют, а ягоды становятся мельче и теряют форму. Чтобы избежать этой проблемы, раз в 3-5 лет грядки обновляют, пересаживая молодые растения. Для ремонтантных сортов срок службы чуть дольше — 5-6 лет.

Если клубника даёт некрасивые ягоды, пора пересмотреть систему ухода. Главное — вовремя определить причину и принять меры, чтобы в следующем сезоне урожай радовал глаз и вкус.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной, землянике ананасной. На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Еда и рецепты
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить Аудио 
Весной оживает: как простыми шагами пробудить замиокулькас к росту
Садоводство, цветоводство
Весной оживает: как простыми шагами пробудить замиокулькас к росту Аудио 
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2 Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Последние материалы
Судьба переговоров в руках одного человека — Зеленского
Европейский лёд покорён: казахстанец Евгений Кошкин завоевал главное золото
Альгинатная маска для лентяев: лайфхаки, которые упростят процесс и сэкономят время
Уродливые ягоды на грядке — не случайность: что с этим делать
Европейская демократия: Евросоюз послал Венгрию с ее мнением по Украине
Очередной блеф? Киев согласился провести выборы на Украине
Дань уважения: звёзды прощаются с Донателлой Версаче и её эпохой
Впервые расшифрован белок, связанный с болезнью Паркинсона: открыты 4 этапа действия
Настоящий Гавайский дух: пляж без толп туристов, где океан покажет свою мощь
Эти рулеты исчезают со стола первыми: закуска, которую вы точно добавите в любимые рецепты:
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.