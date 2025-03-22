Уродливые ягоды на грядке — не случайность: что с этим делать

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника — ягода, за которой садоводы ухаживают с особой тщательностью. Но даже при хорошем уходе можно столкнуться с тем, что плоды вырастают мелкими, корявыми и теряют товарный вид. Почему так происходит и как избежать этой проблемы?

Фото: creativecommons.org by Rob Bertholf is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en Клубника

Недостаток бора

Одна из главных причин деформации клубники — нехватка бора. Если ягоды не набирают размер, листья скручиваются, междоузлия становятся короткими, а цветки осыпаются, стоит срочно подкормить растения. Самый доступный вариант — раствор борной кислоты: 1 ч. л. порошка растворяют в тёплой воде, доводят до 10 литров и опрыскивают кусты вечером, когда пчёлы уже не летают.

Нехватка влаги

Клубника — культура, требовательная к влаге, особенно в период цветения и плодоношения. Без достаточного количества воды ягоды становятся жёсткими, с неправильной формой. Полив должен быть регулярным:

Во время цветения — каждые 3-4 дня по 20 л на 1 кв. м.

Во время плодоношения — раз в неделю, но увеличивая норму до 30 л.

Лучше всего использовать капельное орошение или полив в борозды, чтобы не переувлажнять сами кусты.

Погодные условия

Если в период цветения стоит холодная и дождливая погода, насекомые-опылители становятся менее активными, и процесс опыления нарушается. В итоге ягоды получаются деформированными. В сильную жару (выше +27 °С) пыльца становится стерильной, а при затяжных дождях просто смывается с цветков.

Что делать:

В жару — притенять кусты и мульчировать почву.

В дождливую погоду — укрывать посадки спанбондом.

Для привлечения опылителей сажать рядом клевер, календулу, шалфей.

Вредители

Клоп-слепняк — один из самых коварных вредителей клубники. Личинки, высасывая сок из ягод, вызывают их искривление. Если кусты атакованы клопами, можно попробовать механический способ борьбы: дважды в день обходить посадки и стряхивать насекомых в ведро с водой. После сбора урожая допустимо применять инсектициды.

Возраст кустов

Клубника плодоносит лучше всего на второй-третий год после посадки. Затем кусты стареют, а ягоды становятся мельче и теряют форму. Чтобы избежать этой проблемы, раз в 3-5 лет грядки обновляют, пересаживая молодые растения. Для ремонтантных сортов срок службы чуть дольше — 5-6 лет.

Если клубника даёт некрасивые ягоды, пора пересмотреть систему ухода. Главное — вовремя определить причину и принять меры, чтобы в следующем сезоне урожай радовал глаз и вкус.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной, землянике ананасной. На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.



