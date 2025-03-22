Ствол вишни пошёл трещинами — это можно исправить, но не всегда

3:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если на вишне появилась трещина, это не просто косметический дефект, а тревожный сигнал. Такие повреждения ослабляют дерево, делают его уязвимым перед инфекциями, грибками и вредителями. Если вовремя не принять меры, растение может не только потерять урожай, но и погибнуть.

Фото: commons.wikimedia.org by Maderibeyza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дерево вишни

Чем опасны трещины на вишне

Каждая трещина — это открытая рана, в которую могут попасть болезнетворные микроорганизмы. Сильный ветер, снег или неосторожное движение во время сбора урожая могут привести к разлому ствола. Кроме того, повреждённая кора становится местом обитания грибковых инфекций, гнили и насекомых.

Если вовремя не выявить причину и не приступить к лечению, дерево рискует заразиться, а инфекция может распространиться и на другие плодовые культуры.

Основные причины появления трещин

Избыток влаги

Частые дожди, переувлажнение грунта или высокие грунтовые воды приводят к накоплению влаги в тканях дерева. Зимой она замерзает, расширяется и разрывает кору изнутри. Солнечные ожоги

Весной и зимой солнечные лучи перегревают ствол, а ночные заморозки вызывают резкое охлаждение. Такой перепад температур повреждает ткани, вызывая растрескивание. Морозобоины

Резкие перепады температур зимой приводят к глубоким морозобойным трещинам, особенно у деревьев с тонкой корой. Вредители и грызуны

Короеды, муравьи и личинки жуков прогрызают кору, ослабляя её. Грызуны зимой подгрызают ствол, и незащищённые участки дерева начинают трескаться. Болезни

Грибковые заболевания, такие как монилиоз или чёрный рак, могут разрушать кору, вызывая появление трещин и гнили. Неправильные подкормки

Чрезмерное внесение азотных удобрений в конце лета стимулирует активный рост побегов, которые не успевают одревеснеть к зиме. Это делает их уязвимыми к холодам и растрескиванию. Перегрузка урожаем

Слишком тяжёлые ветви, перегруженные плодами или снегом, могут ломаться, оставляя глубокие повреждения на коре.

Как предотвратить появление трещин

Выбирайте морозостойкие сорта вишни, адаптированные к вашему климату.

Не заглубляйте корневую шейку при посадке, избегайте участков с застоем воды.

Поливайте вишню в начале лета, но избегайте переувлажнения почвы. Осенью сокращайте полив, чтобы не спровоцировать активный рост побегов перед холодами.

Обрезайте деревья правильно, чтобы не оставлять крупных срезов и слабых ветвей.

Осенью и зимой белите стволы или оборачивайте их защитным материалом, чтобы предотвратить солнечные ожоги и морозобоины.

Защищайте деревья от грызунов с помощью лапника, металлической сетки или специальной обмотки.

Как вылечить треснувший ствол вишни

Если повреждение уже появилось, нужно срочно принять меры:

Очистите края трещины острым ножом, удалив отмершую кору. Обработайте рану 3%-м раствором медного купороса или бордоской жидкости. Нанесите заживляющее средство — садовый вар, РанНет или БлагоСад. При глубоких повреждениях сделайте прививку "мостиком", чтобы восстановить сокодвижение. После обработки ухаживайте за деревом: регулярно поливайте, вносите удобрения, защищайте от вредителей.

Если трещина продолжает увеличиваться и дерево ослабевает, скорее всего, его не удастся спасти. В таком случае придётся удалить больное растение, чтобы предотвратить заражение других деревьев.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

