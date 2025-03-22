Ствол вишни пошёл трещинами — это можно исправить, но не всегда

Если на вишне появилась трещина, это не просто косметический дефект, а тревожный сигнал. Такие повреждения ослабляют дерево, делают его уязвимым перед инфекциями, грибками и вредителями. Если вовремя не принять меры, растение может не только потерять урожай, но и погибнуть.
Каждая трещина — это открытая рана, в которую могут попасть болезнетворные микроорганизмы. Сильный ветер, снег или неосторожное движение во время сбора урожая могут привести к разлому ствола. Кроме того, повреждённая кора становится местом обитания грибковых инфекций, гнили и насекомых.
Если вовремя не выявить причину и не приступить к лечению, дерево рискует заразиться, а инфекция может распространиться и на другие плодовые культуры.
Избыток влаги
Частые дожди, переувлажнение грунта или высокие грунтовые воды приводят к накоплению влаги в тканях дерева. Зимой она замерзает, расширяется и разрывает кору изнутри.
Солнечные ожоги
Весной и зимой солнечные лучи перегревают ствол, а ночные заморозки вызывают резкое охлаждение. Такой перепад температур повреждает ткани, вызывая растрескивание.
Морозобоины
Резкие перепады температур зимой приводят к глубоким морозобойным трещинам, особенно у деревьев с тонкой корой.
Вредители и грызуны
Короеды, муравьи и личинки жуков прогрызают кору, ослабляя её. Грызуны зимой подгрызают ствол, и незащищённые участки дерева начинают трескаться.
Болезни
Грибковые заболевания, такие как монилиоз или чёрный рак, могут разрушать кору, вызывая появление трещин и гнили.
Неправильные подкормки
Чрезмерное внесение азотных удобрений в конце лета стимулирует активный рост побегов, которые не успевают одревеснеть к зиме. Это делает их уязвимыми к холодам и растрескиванию.
Перегрузка урожаем
Слишком тяжёлые ветви, перегруженные плодами или снегом, могут ломаться, оставляя глубокие повреждения на коре.
Если повреждение уже появилось, нужно срочно принять меры:
Если трещина продолжает увеличиваться и дерево ослабевает, скорее всего, его не удастся спасти. В таком случае придётся удалить больное растение, чтобы предотвратить заражение других деревьев.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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