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Ствол вишни пошёл трещинами — это можно исправить, но не всегда

3:55
Садоводство

Если на вишне появилась трещина, это не просто косметический дефект, а тревожный сигнал. Такие повреждения ослабляют дерево, делают его уязвимым перед инфекциями, грибками и вредителями. Если вовремя не принять меры, растение может не только потерять урожай, но и погибнуть.

Дерево вишни
Фото: commons.wikimedia.org by Maderibeyza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево вишни

Чем опасны трещины на вишне

Каждая трещина — это открытая рана, в которую могут попасть болезнетворные микроорганизмы. Сильный ветер, снег или неосторожное движение во время сбора урожая могут привести к разлому ствола. Кроме того, повреждённая кора становится местом обитания грибковых инфекций, гнили и насекомых.

Если вовремя не выявить причину и не приступить к лечению, дерево рискует заразиться, а инфекция может распространиться и на другие плодовые культуры.

Основные причины появления трещин

  1. Избыток влаги
    Частые дожди, переувлажнение грунта или высокие грунтовые воды приводят к накоплению влаги в тканях дерева. Зимой она замерзает, расширяется и разрывает кору изнутри.

  2. Солнечные ожоги
    Весной и зимой солнечные лучи перегревают ствол, а ночные заморозки вызывают резкое охлаждение. Такой перепад температур повреждает ткани, вызывая растрескивание.

  3. Морозобоины
    Резкие перепады температур зимой приводят к глубоким морозобойным трещинам, особенно у деревьев с тонкой корой.

  4. Вредители и грызуны
    Короеды, муравьи и личинки жуков прогрызают кору, ослабляя её. Грызуны зимой подгрызают ствол, и незащищённые участки дерева начинают трескаться.

  5. Болезни
    Грибковые заболевания, такие как монилиоз или чёрный рак, могут разрушать кору, вызывая появление трещин и гнили.

  6. Неправильные подкормки
    Чрезмерное внесение азотных удобрений в конце лета стимулирует активный рост побегов, которые не успевают одревеснеть к зиме. Это делает их уязвимыми к холодам и растрескиванию.

  7. Перегрузка урожаем
    Слишком тяжёлые ветви, перегруженные плодами или снегом, могут ломаться, оставляя глубокие повреждения на коре.

Как предотвратить появление трещин

  • Выбирайте морозостойкие сорта вишни, адаптированные к вашему климату.
  • Не заглубляйте корневую шейку при посадке, избегайте участков с застоем воды.
  • Поливайте вишню в начале лета, но избегайте переувлажнения почвы. Осенью сокращайте полив, чтобы не спровоцировать активный рост побегов перед холодами.
  • Обрезайте деревья правильно, чтобы не оставлять крупных срезов и слабых ветвей.
  • Осенью и зимой белите стволы или оборачивайте их защитным материалом, чтобы предотвратить солнечные ожоги и морозобоины.
  • Защищайте деревья от грызунов с помощью лапника, металлической сетки или специальной обмотки.

Как вылечить треснувший ствол вишни

Если повреждение уже появилось, нужно срочно принять меры:

  1. Очистите края трещины острым ножом, удалив отмершую кору.
  2. Обработайте рану 3%-м раствором медного купороса или бордоской жидкости.
  3. Нанесите заживляющее средство — садовый вар, РанНет или БлагоСад.
  4. При глубоких повреждениях сделайте прививку "мостиком", чтобы восстановить сокодвижение.
  5. После обработки ухаживайте за деревом: регулярно поливайте, вносите удобрения, защищайте от вредителей.

Если трещина продолжает увеличиваться и дерево ослабевает, скорее всего, его не удастся спасти. В таком случае придётся удалить больное растение, чтобы предотвратить заражение других деревьев.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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