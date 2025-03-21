Земля больше не нужна? Как необычный субстрат помогает огородникам

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Минеральные пробки всё чаще используются садоводами и огородниками для выращивания рассады. Они обеспечивают идеальную аэрацию, удерживают влагу, предотвращают заражение грибками и позволяют растениям быстрее развиваться. Однако неправильное использование этого субстрата может привести к слабому росту и повреждению корней.

Фото: web.archive.org by Breanna Larow, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Рассада огурцов

Что такое минеральные пробки и зачем они нужны

Минеральные пробки представляют собой прессованный субстрат из тонких волокон базальта или диабаза.

Этот материал обладает рядом преимуществ:

Отличная воздухопроницаемость, позволяющая корням дышать.

Оптимальный баланс влаги без риска загнивания.

Стерильность, защищающая семена от болезней.

Устойчивость к патогенным микроорганизмам.

Универсальность для различных культур.

Для мелких семян (петуния, лобелия) лучше выбирать компактные пробки, а для крупных (томаты, перцы) подойдут пробки диаметром 50 мм.

Как подготовить пробки к посеву

Замачивание. Перед посевом пробки нужно пропитать водой или питательным раствором в течение 2-3 часов. Использование стимуляторов. Для укрепления рассады можно добавить в раствор Эпин или Циркон. Соблюдение влажности. После замачивания пробки не должны пересыхать.

Как сеять семена и ухаживать за рассадой

В центре пробки сделать небольшое углубление и поместить в него семя.

Присыпать его вермикулитом или тонким слоем субстрата.

Накрыть контейнер плёнкой для сохранения влажности.

После появления всходов обеспечить рассаде 12-14 часов света в день.

Поливать через поддон или опрыскивать, не допуская пересыхания.

Подкормки начинать после появления первых листьев, используя слабый раствор удобрений.

Когда пересаживать рассаду

Пересадку проводят, когда корни начинают прорастать сквозь пробку, обычно через 3-4 недели. Перед этим рассаду закаливают, вынося на балкон или в теплицу. При пересадке пробки размещают в подготовленных лунках, следя, чтобы верхний край находился на уровне почвы.

Ошибки, которых следует избегать

Недостаточное замачивание пробок перед посевом.

Отсутствие подкормок, приводящее к слабой рассаде.

Недостаток света, вызывающий вытягивание стеблей.

Слишком плотное размещение пробок, мешающее развитию корней.

При правильном подходе минеральные пробки помогут вырастить крепкую рассаду без лишних усилий.

Уточнения

Субстра́т (биология) — питательная среда для растений и микроорганизмов.



