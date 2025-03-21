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Земля больше не нужна? Как необычный субстрат помогает огородникам

2:47
Садоводство

Минеральные пробки всё чаще используются садоводами и огородниками для выращивания рассады. Они обеспечивают идеальную аэрацию, удерживают влагу, предотвращают заражение грибками и позволяют растениям быстрее развиваться. Однако неправильное использование этого субстрата может привести к слабому росту и повреждению корней.

Рассада огурцов
Фото: web.archive.org by Breanna Larow, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада огурцов

Что такое минеральные пробки и зачем они нужны

Минеральные пробки представляют собой прессованный субстрат из тонких волокон базальта или диабаза.

Этот материал обладает рядом преимуществ:

  • Отличная воздухопроницаемость, позволяющая корням дышать.
  • Оптимальный баланс влаги без риска загнивания.
  • Стерильность, защищающая семена от болезней.
  • Устойчивость к патогенным микроорганизмам.
  • Универсальность для различных культур.

Для мелких семян (петуния, лобелия) лучше выбирать компактные пробки, а для крупных (томаты, перцы) подойдут пробки диаметром 50 мм.

Как подготовить пробки к посеву

  1. Замачивание. Перед посевом пробки нужно пропитать водой или питательным раствором в течение 2-3 часов.
  2. Использование стимуляторов. Для укрепления рассады можно добавить в раствор Эпин или Циркон.
  3. Соблюдение влажности. После замачивания пробки не должны пересыхать.

Как сеять семена и ухаживать за рассадой

  • В центре пробки сделать небольшое углубление и поместить в него семя.
  • Присыпать его вермикулитом или тонким слоем субстрата.
  • Накрыть контейнер плёнкой для сохранения влажности.
  • После появления всходов обеспечить рассаде 12-14 часов света в день.
  • Поливать через поддон или опрыскивать, не допуская пересыхания.
  • Подкормки начинать после появления первых листьев, используя слабый раствор удобрений.

Когда пересаживать рассаду

Пересадку проводят, когда корни начинают прорастать сквозь пробку, обычно через 3-4 недели. Перед этим рассаду закаливают, вынося на балкон или в теплицу. При пересадке пробки размещают в подготовленных лунках, следя, чтобы верхний край находился на уровне почвы.

Ошибки, которых следует избегать

  • Недостаточное замачивание пробок перед посевом.
  • Отсутствие подкормок, приводящее к слабой рассаде.
  • Недостаток света, вызывающий вытягивание стеблей.
  • Слишком плотное размещение пробок, мешающее развитию корней.

При правильном подходе минеральные пробки помогут вырастить крепкую рассаду без лишних усилий.

Уточнения

Субстра́т (биология) — питательная среда для растений и микроорганизмов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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