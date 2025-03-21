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Грядёт посадочный сезон — что нужно сделать в теплице, чтобы урожай порадовал

2:59
Садоводство

Перед началом нового дачного сезона важно привести теплицу в порядок. Если пропустить этот этап или выполнить его неправильно, растения могут столкнуться с нехваткой питательных веществ, болезнями и вредителями. Разбираемся, как правильно подготовить теплицу к посадкам, чтобы урожай был богатым.

Теплица
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Теплица

Почему весенняя обработка теплицы необходима

Весенние работы в теплице помогают:

  • Обезопасить растения от вредителей и болезней. Зимние остатки органики могут стать источником грибков и инфекций.
  • Оздоровить почву. Со временем грунт истощается, в нём скапливаются токсичные соединения.
  • Обеспечить крепкий рост рассады. Теплица позволяет начать сезон раньше, но для этого необходимо создать благоприятные условия.

Когда начинать подготовку

Оптимальное время для работы — с середины марта до апреля, когда температура воздуха стабильно держится выше +10 °С, а почва прогревается до +12…+17 °С.

Если теплица используется круглый год, проводить обработку стоит сразу после сбора последнего урожая.

Этапы подготовки теплицы

Осмотр и уборка

  • Проверить каркас, заменить повреждённые элементы.
  • Очистить конструкцию от мусора, растительных остатков и инвентаря.
  • Провести дезинфекцию инструментов.

Мытьё стенок и каркаса

  • Вымыть теплицу водой с мылом или уксусом.
  • Провести дезинфекцию с помощью бордоской жидкости, Белизны или серных шашек.

Обработка грунта

  • Обеззаразить почву кипятком, марганцовкой или биопрепаратами.
  • Внести удобрения и полезные микроорганизмы.
  • Прогреть грунт тёплой водой и накрыть плёнкой.

Совет: раз в 5 лет грунт нужно полностью заменять, так как со временем он истощается и накапливает вредные вещества.

Как подготовить теплицу из разных материалов

  • Поликарбонат. Мыть мягкой губкой с мыльным раствором, добавлять нашатырный спирт или марганцовку.
  • Металл. Очищать от ржавчины, красить или обрабатывать антикоррозийными средствами.
  • Дерево. Пропитывать антисептиками, заменять повреждённые элементы.

Частые ошибки при подготовке теплицы

  • Игнорирование дезинфекции. Болезнетворные бактерии и грибки остаются в почве и на стенках, что может привести к заражению растений.
  • Несоблюдение сроков. Работы нужно проводить при температуре выше +10 °С, иначе они не дадут нужного эффекта.
  • Пренебрежение очисткой каркаса. Грязь и пыль на стенках могут стать рассадником патогенных микроорганизмов.

Грамотная подготовка теплицы весной — залог здоровых растений и высокого урожая.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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