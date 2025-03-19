Секрет садоводов: как обрезать сливу, чтобы она плодоносила десятилетиями

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной садоводы проводят одну из важнейших процедур — обрезку плодовых деревьев. Слива особенно нуждается в этом уходе: без правильного формирования кроны дерево быстро загущается, плоды мельчают, а урожайность снижается. Как правильно обрезать сливу, когда это делать и какие ошибки нельзя допускать?

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers Слива

Зачем обрезать сливу весной

Весенняя обрезка помогает:

Сформировать правильную крону — так дерево получает больше света и воздуха.

— так дерево получает больше света и воздуха. Повысить урожайность — удаление ненужных ветвей направляет силы на плодоношение.

— удаление ненужных ветвей направляет силы на плодоношение. Предотвратить болезни и вредителей — засохшие и повреждённые ветки часто становятся источником инфекций.

— засохшие и повреждённые ветки часто становятся источником инфекций. Омолодить дерево — правильная стрижка стимулирует рост новых плодоносящих побегов.

Когда обрезать сливу?

Лучшее время — до начала сокодвижения, но после схода сильных морозов. Обычно это конец марта — начало апреля. Главное условие: температура воздуха должна быть выше -5°C, чтобы срезы не подмерзали.

Как правильно обрезать сливу: пошаговая инструкция

1. Подготовка инструментов

Перед обрезкой продезинфицируйте и заточите секатор, садовую пилу и нож.

2. Удаление сухих и больных веток

Сначала удаляют все сломанные, засохшие и поражённые грибком побеги.

3. Формирование кроны

Оптимальная форма для сливы — разреженно-ярусная. Оставляют 3-5 основных ветвей, остальные удаляют.

4. Укорачивание побегов

Молодые побеги подрезают на 1/3 длины, чтобы стимулировать рост новых веточек.

5. Прореживание загущённой кроны

Ветки, растущие внутрь, удаляют. Это улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск болезней.

6. Обработка срезов

Если диаметр среза более 1 см, его обязательно замазывают садовым варом, чтобы избежать заражения.

Ошибки при обрезке сливы

Удаление слишком большого количества ветвей — это ослабляет дерево.

— это ослабляет дерево. Пренебрежение обработкой срезов — может привести к инфицированию.

— может привести к инфицированию. Оставление "пеньков" — такие места становятся очагами гнили.

— такие места становятся очагами гнили. Поздняя обрезка — если сокодвижение уже началось, дерево будет терять силы.

Как ухаживать за сливой после обрезки

Полив — после обрезки дерево нуждается в увлажнении.

— после обрезки дерево нуждается в увлажнении. Подкормка — весной полезны азотные удобрения, а в период налива плодов — фосфор и калий.

— весной полезны азотные удобрения, а в период налива плодов — фосфор и калий. Защита от вредителей — после обрезки полезно обработать дерево от тли и грибковых болезней.

— после обрезки полезно обработать дерево от тли и грибковых болезней. Мульчирование — помогает сохранить влагу и улучшает структуру почвы.

Соблюдая эти рекомендации, можно вырастить здоровую сливу, которая будет радовать обильным урожаем долгие годы!

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

