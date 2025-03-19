Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иссамбр — идеальное место для отдыха на Средиземном море
Забудьте о голубином помёте: этот цвет заставит птиц облетать ваш балкон стороной
Учёные оживили сердце без пересадки: новый метод поражает
Как приготовить пиццу без готовых основ? Лучший рецепт с нуля
Опасность в миске: какие привычки кормления могут убить вашу собаку
Эти 5 вещей на даче медленно убивают ваш урожай — проверьте свой участок
Бразильцы массово переходят на солнечную энергию — что их привлекает
Экс-тренер Спартака объяснил, зачем Дзюбу вернули в сборную: все дело в рекорде
Выбрасывать или готовить: что делать с проросшим картофелем — вот к чему приводят ростки

Секрет садоводов: как обрезать сливу, чтобы она плодоносила десятилетиями

3:02
Садоводство

Весной садоводы проводят одну из важнейших процедур — обрезку плодовых деревьев. Слива особенно нуждается в этом уходе: без правильного формирования кроны дерево быстро загущается, плоды мельчают, а урожайность снижается. Как правильно обрезать сливу, когда это делать и какие ошибки нельзя допускать?

Слива
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива

Зачем обрезать сливу весной

Весенняя обрезка помогает:

  • Сформировать правильную крону — так дерево получает больше света и воздуха.
  • Повысить урожайность — удаление ненужных ветвей направляет силы на плодоношение.
  • Предотвратить болезни и вредителей — засохшие и повреждённые ветки часто становятся источником инфекций.
  • Омолодить дерево — правильная стрижка стимулирует рост новых плодоносящих побегов.

Когда обрезать сливу?

Лучшее время — до начала сокодвижения, но после схода сильных морозов. Обычно это конец марта — начало апреля. Главное условие: температура воздуха должна быть выше -5°C, чтобы срезы не подмерзали.

Как правильно обрезать сливу: пошаговая инструкция

1. Подготовка инструментов

Перед обрезкой продезинфицируйте и заточите секатор, садовую пилу и нож.

2. Удаление сухих и больных веток

Сначала удаляют все сломанные, засохшие и поражённые грибком побеги.

3. Формирование кроны

Оптимальная форма для сливы — разреженно-ярусная. Оставляют 3-5 основных ветвей, остальные удаляют.

4. Укорачивание побегов

Молодые побеги подрезают на 1/3 длины, чтобы стимулировать рост новых веточек.

5. Прореживание загущённой кроны

Ветки, растущие внутрь, удаляют. Это улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск болезней.

6. Обработка срезов

Если диаметр среза более 1 см, его обязательно замазывают садовым варом, чтобы избежать заражения.

Ошибки при обрезке сливы

  • Удаление слишком большого количества ветвей — это ослабляет дерево.
  • Пренебрежение обработкой срезов — может привести к инфицированию.
  • Оставление "пеньков" — такие места становятся очагами гнили.
  • Поздняя обрезка — если сокодвижение уже началось, дерево будет терять силы.

Как ухаживать за сливой после обрезки

  • Полив — после обрезки дерево нуждается в увлажнении.
  • Подкормка — весной полезны азотные удобрения, а в период налива плодов — фосфор и калий.
  • Защита от вредителей — после обрезки полезно обработать дерево от тли и грибковых болезней.
  • Мульчирование — помогает сохранить влагу и улучшает структуру почвы.

Соблюдая эти рекомендации, можно вырастить здоровую сливу, которая будет радовать обильным урожаем долгие годы!

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Экономика и бизнес
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток Аудио 
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Авто
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости Аудио 
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Красота и стиль
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать Аудио 
Популярное
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит

Кошка спит в вашей постели? Это не просто каприз, а осознанный выбор. Разбираем 3 причины, которые заставляют питомца занять ваше место!

Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Билет в один конец: Lux Express приостановил сообщение между Хельсинки и Петербургом
Билет в один конец: Lux Express приостановил сообщение между Хельсинки и Петербургом
Последние материалы
Иссамбр — идеальное место для отдыха на Средиземном море
Секрет садоводов: как обрезать сливу, чтобы она плодоносила десятилетиями
Забудьте о голубином помёте: этот цвет заставит птиц облетать ваш балкон стороной
Учёные оживили сердце без пересадки: новый метод поражает
Как приготовить пиццу без готовых основ? Лучший рецепт с нуля
Опасность в миске: какие привычки кормления могут убить вашу собаку
Эти 5 вещей на даче медленно убивают ваш урожай — проверьте свой участок
Бразильцы массово переходят на солнечную энергию — что их привлекает
Экс-тренер Спартака объяснил, зачем Дзюбу вернули в сборную: все дело в рекорде
Выбрасывать или готовить: что делать с проросшим картофелем — вот к чему приводят ростки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.