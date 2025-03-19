Секрет садоводов: как обрезать сливу, чтобы она плодоносила десятилетиями

Весной садоводы проводят одну из важнейших процедур — обрезку плодовых деревьев. Слива особенно нуждается в этом уходе: без правильного формирования кроны дерево быстро загущается, плоды мельчают, а урожайность снижается. Как правильно обрезать сливу, когда это делать и какие ошибки нельзя допускать?
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Слива
Зачем обрезать сливу весной
Весенняя обрезка помогает:
Сформировать правильную крону — так дерево получает больше света и воздуха.
Повысить урожайность — удаление ненужных ветвей направляет силы на плодоношение.
Предотвратить болезни и вредителей — засохшие и повреждённые ветки часто становятся источником инфекций.
Омолодить дерево — правильная стрижка стимулирует рост новых плодоносящих побегов.
Когда обрезать сливу?
Лучшее время — до начала сокодвижения, но после схода сильных морозов. Обычно это конец марта — начало апреля. Главное условие: температура воздуха должна быть выше -5°C, чтобы срезы не подмерзали.
Как правильно обрезать сливу: пошаговая инструкция
1. Подготовка инструментов
Перед обрезкой продезинфицируйте и заточите секатор, садовую пилу и нож.
2. Удаление сухих и больных веток
Сначала удаляют все сломанные, засохшие и поражённые грибком побеги.
3. Формирование кроны
Оптимальная форма для сливы — разреженно-ярусная. Оставляют 3-5 основных ветвей, остальные удаляют.
4. Укорачивание побегов
Молодые побеги подрезают на 1/3 длины, чтобы стимулировать рост новых веточек.
5. Прореживание загущённой кроны
Ветки, растущие внутрь, удаляют. Это улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск болезней.
6. Обработка срезов
Если диаметр среза более 1 см, его обязательно замазывают садовым варом, чтобы избежать заражения.
Ошибки при обрезке сливы
Удаление слишком большого количества ветвей — это ослабляет дерево.
Пренебрежение обработкой срезов — может привести к инфицированию.
Оставление "пеньков" — такие места становятся очагами гнили.
Поздняя обрезка — если сокодвижение уже началось, дерево будет терять силы.
Как ухаживать за сливой после обрезки
Полив — после обрезки дерево нуждается в увлажнении.
Подкормка — весной полезны азотные удобрения, а в период налива плодов — фосфор и калий.
Защита от вредителей — после обрезки полезно обработать дерево от тли и грибковых болезней.
Мульчирование — помогает сохранить влагу и улучшает структуру почвы.
Соблюдая эти рекомендации, можно вырастить здоровую сливу, которая будет радовать обильным урожаем долгие годы!
Уточнения
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.