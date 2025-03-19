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Теплица после зимы: как её почистить, продезинфицировать и подготовить

2:21
Садоводство

Перед началом сезона теплица требует тщательной подготовки. Ошибки на этом этапе могут привести к низкому урожаю, распространению болезней и появлению вредителей. Как правильно провести уборку, обработку и подготовить грунт к посадке — расскажем в статье.

Теплица
Фото: https://web.archive.org/web/20161028162758/http://www.panoramio.com/photo/94942746 by Божьев С.В., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Теплица

Зачем нужна весенняя обработка теплицы?

Весенняя дезинфекция, уборка и подготовка грунта помогают:

  • Уничтожить вредителей и споры грибков, которые могли сохраниться с прошлого сезона.
  • Улучшить условия для роста рассады и плодоношения.
  • Повысить плодородие почвы и создать благоприятный микроклимат.

Когда начинать обработку?

Лучшее время для подготовки теплицы — вторая половина марта или начало апреля. Важно, чтобы дневная температура воздуха стабильно держалась выше +10°C, а почва прогрелась до +12…+17°C.

Пошаговая подготовка теплицы

Шаг 1. Уборка и ремонт

  • Проверить теплицу на повреждения: заменить треснувшие стёкла или порванную плёнку.
  • Очистить грядки от растительных остатков, убрать мусор.
  • Дезинфицировать садовый инвентарь (лопаты, лейки, ящики).

Шаг 2. Обработка стенок и каркаса

  • Вымыть теплицу внутри и снаружи мыльным раствором.
  • Обработать металлический каркас раствором уксуса для защиты от ржавчины.
  • Для дезинфекции использовать бордоскую жидкость, Белизну, хлорную известь или серные шашки.

Шаг 3. Подготовка почвы

  • Обеззаразить почву кипятком или раствором марганцовки.
  • Прогреть грунт, пролив его горячей водой (до +70°C).
  • Внести компост, перегной, минеральные удобрения.
  • Разрыхлить и замульчировать поверхность.

Частые ошибки при подготовке теплицы

  • Игнорирование дезинфекции — болезни и вредители могут перезимовать и атаковать молодые растения.
  • Поздняя обработка — многие препараты не работают при низкой температуре.
  • Пренебрежение уходом за каркасом — на стенках могут оставаться споры грибков.

Весенняя подготовка теплицы — залог здоровых растений и богатого урожая!

Уточнения

Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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