Цветёт, но не плодоносит? Почему черешня сбрасывает цветки и как это исправить

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы нередко сталкиваются с проблемой: черешня цветёт, но вскоре цветки засыхают, а урожая не бывает. Причины могут быть разными, но при любой из них требуется вмешательство.

Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Черешня

Почему сохнет черешня после цветения

Недостаток влаги

В засушливую погоду дерево испытывает стресс, что приводит к осыпанию завязей.

Решение: регулярный полив, особенно в период цветения и формирования плодов.

Нехватка питательных веществ

Если в почве мало микроэлементов, черешня не может полноценно развиваться.

Решение: внесение комплексных удобрений, особенно весной.

Болезни и вредители

Одной из распространённых причин является монилиальный ожог.

Решение: заражённые ветви обрезают и сжигают, а дерево обрабатывают бордоской жидкостью.

Профилактика: обработку лучше проводить ранней весной, если болезнь уже проявлялась в прошлом сезоне.

Как спасти черешню

Следить за влажностью почвы и своевременно поливать.

Подкармливать дерево, учитывая состояние почвы.

Регулярно осматривать черешню и удалять повреждённые ветки.

Весной проводить профилактическую обработку от грибковых заболеваний.

При правильном уходе черешня не только сохранит цветки, но и порадует обильным урожаем!

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

