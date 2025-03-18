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Цветёт, но не плодоносит? Почему черешня сбрасывает цветки и как это исправить

1:24
Садоводство

Садоводы нередко сталкиваются с проблемой: черешня цветёт, но вскоре цветки засыхают, а урожая не бывает. Причины могут быть разными, но при любой из них требуется вмешательство.

Черешня
Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черешня

Почему сохнет черешня после цветения

Недостаток влаги

  • В засушливую погоду дерево испытывает стресс, что приводит к осыпанию завязей.
  • Решение: регулярный полив, особенно в период цветения и формирования плодов.

Нехватка питательных веществ

  • Если в почве мало микроэлементов, черешня не может полноценно развиваться.
  • Решение: внесение комплексных удобрений, особенно весной.

Болезни и вредители

  • Одной из распространённых причин является монилиальный ожог.
  • Решение: заражённые ветви обрезают и сжигают, а дерево обрабатывают бордоской жидкостью.
  • Профилактика: обработку лучше проводить ранней весной, если болезнь уже проявлялась в прошлом сезоне.

Как спасти черешню

  • Следить за влажностью почвы и своевременно поливать.
  • Подкармливать дерево, учитывая состояние почвы.
  • Регулярно осматривать черешню и удалять повреждённые ветки.
  • Весной проводить профилактическую обработку от грибковых заболеваний.

При правильном уходе черешня не только сохранит цветки, но и порадует обильным урожаем!

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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