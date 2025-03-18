Цветёт, но не плодоносит? Почему черешня сбрасывает цветки и как это исправить
1:24
Садоводы нередко сталкиваются с проблемой: черешня цветёт, но вскоре цветки засыхают, а урожая не бывает. Причины могут быть разными, но при любой из них требуется вмешательство.
Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черешня
Почему сохнет черешня после цветения
Недостаток влаги
- В засушливую погоду дерево испытывает стресс, что приводит к осыпанию завязей.
- Решение: регулярный полив, особенно в период цветения и формирования плодов.
Нехватка питательных веществ
- Если в почве мало микроэлементов, черешня не может полноценно развиваться.
- Решение: внесение комплексных удобрений, особенно весной.
Болезни и вредители
- Одной из распространённых причин является монилиальный ожог.
- Решение: заражённые ветви обрезают и сжигают, а дерево обрабатывают бордоской жидкостью.
- Профилактика: обработку лучше проводить ранней весной, если болезнь уже проявлялась в прошлом сезоне.
Как спасти черешню
- Следить за влажностью почвы и своевременно поливать.
- Подкармливать дерево, учитывая состояние почвы.
- Регулярно осматривать черешню и удалять повреждённые ветки.
- Весной проводить профилактическую обработку от грибковых заболеваний.
При правильном уходе черешня не только сохранит цветки, но и порадует обильным урожаем!
Уточнения
Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
Новости о саде и цветах
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
*