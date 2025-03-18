Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом

В первый год жизни виноград не требует удобрений, но начиная со второго года подкормка становится обязательной. От правильного внесения удобрений зависит не только рост лозы, но и количество и качество урожая.
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Виноград
Как и чем удобрять виноград
Весенняя подкормка (до цветения)
Первая подкормка проводится после распускания почек. Под куст равномерно рассыпают 15 г аммиачной селитры.
Вторая подкормка — перед цветением, количество удобрения увеличивают до 30 г.
Поддержка в период цветения
В начале цветения виноград опрыскивают раствором "Завязь", который стимулирует формирование гроздей.
После цветения — питание для роста ягод
Используется раствор нитрофоски: на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки удобрения и поливают куст.
Эти простые шаги помогают увеличить урожайность винограда в два раза и сделать ягоды крупнее и слаще.
Регулярная подкормка — залог крепкой лозы и обильного плодоношения!