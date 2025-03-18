Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В первый год жизни виноград не требует удобрений, но начиная со второго года подкормка становится обязательной. От правильного внесения удобрений зависит не только рост лозы, но и количество и качество урожая.

Фото: creativecommons.org by Kelly Nigro is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Виноград

Как и чем удобрять виноград

Весенняя подкормка (до цветения)

Первая подкормка проводится после распускания почек. Под куст равномерно рассыпают 15 г аммиачной селитры.

Вторая подкормка — перед цветением, количество удобрения увеличивают до 30 г.

Поддержка в период цветения

В начале цветения виноград опрыскивают раствором "Завязь", который стимулирует формирование гроздей.

После цветения — питание для роста ягод

Используется раствор нитрофоски: на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки удобрения и поливают куст.

Эти простые шаги помогают увеличить урожайность винограда в два раза и сделать ягоды крупнее и слаще.

Регулярная подкормка — залог крепкой лозы и обильного плодоношения!

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.

