Как сделать так, чтобы лилии цвели пышно и долго? Секрет подкормки

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные цветоводы утверждают: лилии — настоящие обжоры среди садовых цветов. Они буквально без ума от подкормок и благодарно откликаются на правильное питание. Но какие удобрения лучше использовать, чтобы получить сильные, здоровые и пышно цветущие растения?

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лилия

Какие удобрения подходят для лилий?

Комплексные минеральные удобрения — содержат азот, фосфор, калий и другие микроэлементы, необходимые для роста и цветения. Органоминеральные смеси — объединяют пользу органики и минеральных веществ, улучшая структуру почвы и насыщая её питательными элементами. Специальные удобрения для лилий — разработаны с учетом потребностей этого растения и помогают добиться обильного цветения. Жидкие удобрения — быстро усваиваются и дают мгновенный эффект, особенно при внесении под корень. Компост — натуральное органическое удобрение, улучшающее состав почвы и обеспечивающее цветы необходимыми микроэлементами.

Как правильно подкармливать лилии?

Весной вносят азотные удобрения, чтобы стимулировать рост побегов.

вносят азотные удобрения, чтобы стимулировать рост побегов. Перед цветением лилии нуждаются в фосфоре и калии для формирования бутонов.

лилии нуждаются в фосфоре и калии для формирования бутонов. После цветения важно поддержать растение, чтобы оно успело накопить силы на следующий сезон.

При выборе удобрений и их дозировке стоит учитывать состав почвы, состояние растений и климатические условия. Избыток питательных веществ может быть не менее вреден, чем их недостаток.

С правильной подкормкой ваши лилии будут радовать пышными цветами и крепким здоровьем!

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

