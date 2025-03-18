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Как сделать так, чтобы лилии цвели пышно и долго? Секрет подкормки

1:47
Садоводство

Опытные цветоводы утверждают: лилии — настоящие обжоры среди садовых цветов. Они буквально без ума от подкормок и благодарно откликаются на правильное питание. Но какие удобрения лучше использовать, чтобы получить сильные, здоровые и пышно цветущие растения?

Лилия
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лилия

Какие удобрения подходят для лилий?

  1. Комплексные минеральные удобрения — содержат азот, фосфор, калий и другие микроэлементы, необходимые для роста и цветения.
  2. Органоминеральные смеси — объединяют пользу органики и минеральных веществ, улучшая структуру почвы и насыщая её питательными элементами.
  3. Специальные удобрения для лилий — разработаны с учетом потребностей этого растения и помогают добиться обильного цветения.
  4. Жидкие удобрения — быстро усваиваются и дают мгновенный эффект, особенно при внесении под корень.
  5. Компост — натуральное органическое удобрение, улучшающее состав почвы и обеспечивающее цветы необходимыми микроэлементами.

Как правильно подкармливать лилии?

  • Весной вносят азотные удобрения, чтобы стимулировать рост побегов.
  • Перед цветением лилии нуждаются в фосфоре и калии для формирования бутонов.
  • После цветения важно поддержать растение, чтобы оно успело накопить силы на следующий сезон.

При выборе удобрений и их дозировке стоит учитывать состав почвы, состояние растений и климатические условия. Избыток питательных веществ может быть не менее вреден, чем их недостаток.

С правильной подкормкой ваши лилии будут радовать пышными цветами и крепким здоровьем!

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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