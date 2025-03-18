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Вы сами губите свой урожай — три ошибки, из-за которых яблоки покрываются гнилью

2:04
Садоводство

Вы ждёте, когда яблоки станут наливаться соком, но вместо этого находите на них коричневые пятна. Плодовая гниль может испортить весь урожай, и причина часто кроется не в погоде, а в ваших действиях.

Яблоневый сад
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf
Яблоневый сад

Ошибка №1: падалица — рассадник болезней

Опавшие яблоки становятся очагом грибка, который с потоками воздуха легко поднимается на здоровые плоды. Чтобы не допустить заражения, собирайте падалицу каждый день и закапывайте за пределами сада.

Ошибка №2: загущенная крона

Если ветки растут слишком плотно, воздух и солнце не попадают внутрь, создавая идеальные условия для болезней. Решение простое: обрезайте яблоню так, чтобы между ветвями свободно мог пролететь воробей.

Ошибка №3: обработка только химией

Не обязательно использовать агрессивные препараты. Попробуйте безопасный метод — молочную сыворотку. Разведите её водой (1:3) и опрыскайте дерево в период созревания. Молочнокислые бактерии подавляют грибок, а яблоки останутся чистыми.

Дополнительные хитрости для защиты урожая

  • Йодовая защита. Развесьте на ветках ёмкости с раствором йода (1 флакон на 10 л воды). Испарения обеззаразят воздух вокруг дерева.
  • Медная проволока. Намотайте её на ствол — это поможет остановить распространение инфекций.
  • Липкий пояс. Если заметили муравьёв на дереве, установите на коре ловушку. Они разносят тлю, которая ослабляет яблоню.

Как сохранить яблоки дольше?

  • Не смешивайте летние и зимние сорта. Ранние яблоки выделяют этилен, ускоряющий порчу соседей.
  • Храните плоды правильно. Заворачивайте каждое яблоко в газету и укладывайте в прохладное место — так они пролежат до весны.

Эти простые правила помогут сохранить урожай без лишних затрат и сохранить яблоки вкусными и здоровыми!

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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