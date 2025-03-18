Вы сами губите свой урожай — три ошибки, из-за которых яблоки покрываются гнилью

Вы ждёте, когда яблоки станут наливаться соком, но вместо этого находите на них коричневые пятна. Плодовая гниль может испортить весь урожай, и причина часто кроется не в погоде, а в ваших действиях.
Опавшие яблоки становятся очагом грибка, который с потоками воздуха легко поднимается на здоровые плоды. Чтобы не допустить заражения, собирайте падалицу каждый день и закапывайте за пределами сада.
Если ветки растут слишком плотно, воздух и солнце не попадают внутрь, создавая идеальные условия для болезней. Решение простое: обрезайте яблоню так, чтобы между ветвями свободно мог пролететь воробей.
Не обязательно использовать агрессивные препараты. Попробуйте безопасный метод — молочную сыворотку. Разведите её водой (1:3) и опрыскайте дерево в период созревания. Молочнокислые бактерии подавляют грибок, а яблоки останутся чистыми.
Эти простые правила помогут сохранить урожай без лишних затрат и сохранить яблоки вкусными и здоровыми!
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.