Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам

Вы наверняка слышали, что поливать огород лучше утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца. Но что, если этот совет вредит вашим растениям?
Фото: Own work by Wknight94 talk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад, огород
Представьте: вы старательно увлажняете почву на закате, а через неделю замечаете, что огурцы вянут, а на томатах появились странные пятна. Причина — неправильный режим полива, который создаёт идеальные условия для развития грибков.
Когда полив превращается в проблему?
Вечерний полив. Ночью температура падает, влага не испаряется, а застаивается у корней, создавая благоприятную среду для болезней.
Утренний полив. Если день выдаётся пасмурным, капли воды остаются на листьях до вечера, что также может спровоцировать болезни.
Как поливать правильно?
Поливайте только под корень и используйте тёплую воду, нагретую на солнце.
Идеальное решение — капельные системы из пластиковых бутылок с отверстиями, вкопанных рядом с растениями. Они доставляют влагу прямо к корням, исключая контакт с листвой.
Нюансы полива для разных культур
Перец и баклажаны любят "сухой стресс". Если уменьшить полив во время цветения, растения направят больше сил на формирование плодов.
Капуста, наоборот, впитывает влагу не только корнями, но и через листья, поэтому её лучше обильно "купать" целиком.
Песчаная почва требует частого, но умеренного полива, а глинистая — редкого, но обильного.
Проверить, нужен ли полив, просто: воткните палец в почву. Если на глубине 3 см земля сухая — пора брать лейку.
Через месяц таких изменений ваши грядки оживут, а урожай приятно удивит даже самых скептичных дачников!
Уточнения
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.