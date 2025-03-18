Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы наверняка слышали, что поливать огород лучше утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца. Но что, если этот совет вредит вашим растениям?

Фото: Own work by Wknight94 talk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сад, огород

Представьте: вы старательно увлажняете почву на закате, а через неделю замечаете, что огурцы вянут, а на томатах появились странные пятна. Причина — неправильный режим полива, который создаёт идеальные условия для развития грибков.

Когда полив превращается в проблему?

Вечерний полив . Ночью температура падает, влага не испаряется, а застаивается у корней, создавая благоприятную среду для болезней.

. Ночью температура падает, влага не испаряется, а застаивается у корней, создавая благоприятную среду для болезней. Утренний полив. Если день выдаётся пасмурным, капли воды остаются на листьях до вечера, что также может спровоцировать болезни.

Как поливать правильно?

Поливайте только под корень и используйте тёплую воду, нагретую на солнце.

Идеальное решение — капельные системы из пластиковых бутылок с отверстиями, вкопанных рядом с растениями. Они доставляют влагу прямо к корням, исключая контакт с листвой.

Нюансы полива для разных культур

Перец и баклажаны любят "сухой стресс". Если уменьшить полив во время цветения, растения направят больше сил на формирование плодов.

Капуста, наоборот, впитывает влагу не только корнями, но и через листья, поэтому её лучше обильно "купать" целиком.

Песчаная почва требует частого, но умеренного полива, а глинистая — редкого, но обильного.

Проверить, нужен ли полив, просто: воткните палец в почву. Если на глубине 3 см земля сухая — пора брать лейку.

Через месяц таких изменений ваши грядки оживут, а урожай приятно удивит даже самых скептичных дачников!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

