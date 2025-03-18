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Власти раздают землю под застройку — но только при одном условии

3:38
Садоводство

В России планируют упростить процесс получения земельных участков для застройки. Теперь выбирать и оформлять землю можно будет через единую цифровую платформу, объединяющую все доступные территории. Этот проект станет частью работы по инвентаризации государственных земель и созданию публичного земельного фонда, сообщает URA. RU.

Деревня
Фото: web.archive.org by Natalia Semenova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Деревня

18 марта на заседании коллегии Росимущества вице-премьер Марат Хуснуллин поручил разработать единую систему управления государственными земельными активами. До 2027 года правительству совместно с Росреестром, Роскадастром и ДОМ. РФ предстоит:

  • Провести полную инвентаризацию участков федеральной собственности.
  • Оценить их градостроительный потенциал.
  • Создать земельный банк территорий, пригодных для строительства.
  • Разработать механизмы эффективной реализации этих земель совместно с регионами.

Публичный земельный фонд создаётся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который предполагает строительство более 1 млрд квадратных метров жилья к 2030 году. По мнению властей, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.

Что изменится для россиян?

Граждане и бизнес получат возможность через цифровую платформу:

  • Просматривать доступные участки, их характеристики и юридический статус.
  • Бронировать землю под застройку.
  • Изучать историю территории и её инфраструктуру.

"Сейчас многие этапы обращения с имуществом забюрократизированы, и создание публичного земельного фонда позволит сделать все процедуры понятными и прозрачными. Не должно быть своеволия на местах и скрытой информации об участке", — отметил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.

Эксперт подчеркнул, что новая система поможет избежать ситуаций, когда людям выделяют земли с неудобным расположением, плохой экологией или даже на территории с подтоплениями.

Что ещё планируют изменить?

  • В Госдуме уже упростили продажу малоценного имущества стоимостью менее 100 млн рублей, исключив необходимость решения председателя правительства.
  • Рассматривается предложение о приватизации казенного имущества стоимостью до 50 млн рублей напрямую через Росимущество.
  • В 62 регионах России активно ведётся работа по созданию базы свободных участков.
  • До конца 2025 года планируется перевести все торги по госимуществу в электронный формат.

"На многих участках, пригодных для строительства, сегодня есть заброшенные здания или сооружения. Предстоит их снести, провести приватизацию или инвентаризацию, и после этого включить в базу, выставить на реализацию", — пояснил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

До конца года по большинству участков объявят торги. Также Росимущество подготовит предложения по использованию 10 тысяч гектаров земли, а Минфин — методику установления стоимости участков.

Создание публичного земельного фонда должно упростить процесс выбора и покупки участков, сделать его прозрачным и удобным для граждан и бизнеса, а также ускорить развитие жилищного строительства в регионах.

Уточнения

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье - часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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