Власти раздают землю под застройку — но только при одном условии

3:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В России планируют упростить процесс получения земельных участков для застройки. Теперь выбирать и оформлять землю можно будет через единую цифровую платформу, объединяющую все доступные территории. Этот проект станет частью работы по инвентаризации государственных земель и созданию публичного земельного фонда, сообщает URA. RU.

Фото: web.archive.org by Natalia Semenova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Деревня

18 марта на заседании коллегии Росимущества вице-премьер Марат Хуснуллин поручил разработать единую систему управления государственными земельными активами. До 2027 года правительству совместно с Росреестром, Роскадастром и ДОМ. РФ предстоит:

Провести полную инвентаризацию участков федеральной собственности.

Оценить их градостроительный потенциал.

Создать земельный банк территорий, пригодных для строительства.

Разработать механизмы эффективной реализации этих земель совместно с регионами.

Публичный земельный фонд создаётся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который предполагает строительство более 1 млрд квадратных метров жилья к 2030 году. По мнению властей, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.

Что изменится для россиян?

Граждане и бизнес получат возможность через цифровую платформу:

Просматривать доступные участки, их характеристики и юридический статус.

Бронировать землю под застройку.

Изучать историю территории и её инфраструктуру.

"Сейчас многие этапы обращения с имуществом забюрократизированы, и создание публичного земельного фонда позволит сделать все процедуры понятными и прозрачными. Не должно быть своеволия на местах и скрытой информации об участке", — отметил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.

Эксперт подчеркнул, что новая система поможет избежать ситуаций, когда людям выделяют земли с неудобным расположением, плохой экологией или даже на территории с подтоплениями.

Что ещё планируют изменить?

В Госдуме уже упростили продажу малоценного имущества стоимостью менее 100 млн рублей, исключив необходимость решения председателя правительства.

Рассматривается предложение о приватизации казенного имущества стоимостью до 50 млн рублей напрямую через Росимущество.

В 62 регионах России активно ведётся работа по созданию базы свободных участков.

До конца 2025 года планируется перевести все торги по госимуществу в электронный формат.

"На многих участках, пригодных для строительства, сегодня есть заброшенные здания или сооружения. Предстоит их снести, провести приватизацию или инвентаризацию, и после этого включить в базу, выставить на реализацию", — пояснил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

До конца года по большинству участков объявят торги. Также Росимущество подготовит предложения по использованию 10 тысяч гектаров земли, а Минфин — методику установления стоимости участков.

Создание публичного земельного фонда должно упростить процесс выбора и покупки участков, сделать его прозрачным и удобным для граждан и бизнеса, а также ускорить развитие жилищного строительства в регионах.

Уточнения

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье - часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.



