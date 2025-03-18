Власти раздают землю под застройку — но только при одном условии

В России планируют упростить процесс получения земельных участков для застройки. Теперь выбирать и оформлять землю можно будет через единую цифровую платформу, объединяющую все доступные территории. Этот проект станет частью работы по инвентаризации государственных земель и созданию публичного земельного фонда, сообщает URA. RU.
18 марта на заседании коллегии Росимущества вице-премьер Марат Хуснуллин поручил разработать единую систему управления государственными земельными активами. До 2027 года правительству совместно с Росреестром, Роскадастром и ДОМ. РФ предстоит:
Публичный земельный фонд создаётся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который предполагает строительство более 1 млрд квадратных метров жилья к 2030 году. По мнению властей, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.
Граждане и бизнес получат возможность через цифровую платформу:
"Сейчас многие этапы обращения с имуществом забюрократизированы, и создание публичного земельного фонда позволит сделать все процедуры понятными и прозрачными. Не должно быть своеволия на местах и скрытой информации об участке", — отметил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.
Эксперт подчеркнул, что новая система поможет избежать ситуаций, когда людям выделяют земли с неудобным расположением, плохой экологией или даже на территории с подтоплениями.
"На многих участках, пригодных для строительства, сегодня есть заброшенные здания или сооружения. Предстоит их снести, провести приватизацию или инвентаризацию, и после этого включить в базу, выставить на реализацию", — пояснил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
До конца года по большинству участков объявят торги. Также Росимущество подготовит предложения по использованию 10 тысяч гектаров земли, а Минфин — методику установления стоимости участков.
Создание публичного земельного фонда должно упростить процесс выбора и покупки участков, сделать его прозрачным и удобным для граждан и бизнеса, а также ускорить развитие жилищного строительства в регионах.
Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье - часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.
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