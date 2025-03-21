Теплица не для всех: 8 растений, которым в парнике будет только хуже

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не все растения чувствуют себя комфортно в теплице. Некоторые дают скудный урожай, другие начинают слишком быстро цвести и теряют вкус, а третьи просто мешают соседним культурам. Какие же растения лучше не сажать в закрытый грунт?

Фото: freepik.com is licensed under Free More info теплица

1. Чеснок

Чеснок спокойно растет в тени и не нуждается в тепличных условиях. Урожай в парнике может оказаться таким же скромным, как и в открытом грунте, а вот место займёт драгоценное.

2. Мята

Это растение обожает влажную тень и способно быстро разрастись. В теплице она займёт слишком много места и начнёт мешать соседним культурам. К тому же, мяту сложно вывести, если она укоренится.

3. Листовой салат

При жаре и недостатке влаги салат становится горьким. В теплице на солнцепёке листья быстро теряют вкус, поэтому лучше сажать его в открытом грунте с лёгким притенением.

4. Щавель

Некоторые сорта щавеля в теплице чувствуют себя хорошо, но широколистный вид при высокой температуре активно выпускает стрелки и теряет нежный вкус. Этот сорт лучше сажать в тени.

5. Цикорий

Этому растению нужна тень и влага, а тепличные условия ему только вредят. В закрытом грунте цикорий быстро становится жёстким и теряет сочность, поэтому его лучше выращивать на открытых грядках.

6. Брокколи

Эта капуста не любит постоянное солнце — под его воздействием она начинает быстро цвести и становится менее вкусной. Идеальное место для брокколи — участок в полутени, а не теплица.

7. Брюссельская капуста

Хотя эта культура любит свет, излишнее тепло мешает ей формировать плотные головки. Лучше посадить брюссельскую капусту в прохладном месте, чем мучить её в душной теплице.

8. Помидоры и огурцы в одном парнике

Оба растения популярны для теплицы, но рядом они чувствуют себя некомфортно. Огурцам нужна высокая влажность, а помидорам — сухой воздух. Если сажать их вместе, один из видов обязательно пострадает.

Если хотите получить хороший урожай, учитывайте особенности растений и подбирайте для них подходящие условия. Теплица — не универсальное решение для всех культур.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.



