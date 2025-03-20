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Не сливайте деньги в трубу: дождь — это чистая выгода

2:53
Садоводство

Жизнь за городом предполагает большие расходы на воду — полив сада, мытье машины, уборка дома и участка. Всё это увеличивает ежемесячные счета. А если добавить к этому летнюю жару, когда растения требуют больше влаги, то расходы становятся ещё выше. Однако есть простой и экологичный способ сэкономить — использовать дождевую воду. Как правильно её собирать и применять в хозяйстве?

Бачка для полива
Фото: commons.wikimedia.org by Benoit Rochon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бачка для полива

1. Устанавливаем бочки под водостоками

Один из самых простых и бюджетных способов сбора дождевой воды — установка бочек под водосточными трубами дома. Подойдут пластиковые, металлические или деревянные ёмкости. Чтобы мусор не попадал в воду, сверху можно натянуть мелкую сетку.

Как сделать систему удобнее:
— Встроить кран в нижнюю часть бочки, чтобы можно было быстро наполнить ведро или лейку.
— Размещать ёмкости в тени, так как под солнцем вода быстрее цветёт.
— Выбирать бочки светлых оттенков — они меньше нагреваются.

2. Монтаж полноценной системы сбора дождевой воды

Если дожди в вашем регионе идут регулярно, можно оборудовать полноценную систему накопления воды. Она состоит из:
— крупной ёмкости, установленной у дома;
— водосточной системы, по которой вода попадает в резервуар;
— фильтров для очистки от мусора.

Такую воду можно использовать для бытовых нужд: уборки, смыва в туалете, работы стиральной машины. Она более мягкая, чем водопроводная, так как не содержит извести.

3. Наполнение бассейна дождевой водой

Каркасные и надувные бассейны требуют большого количества воды, что может серьёзно ударить по семейному бюджету. Дождевую воду можно собирать в крупные ёмкости и использовать для наполнения бассейна.

Важно:
— Перед использованием дайте воде отстояться 48 часов.
— Фильтруйте крупный мусор.
— Добавляйте специальные очищающие средства, чтобы предотвратить цветение воды.

4. Дождевая вода для летнего душа

Можно организовать отдельный резервуар для накопления воды и подогрева её солнцем. Чтобы душ оставался чистым, нужно регулярно чистить ёмкость от налёта и бактерий.

Как поддерживать чистоту воды:
— Фильтровать воду от листьев и грязи.
— Раз в две недели промывать ёмкость губкой с моющим средством.
— Использовать герметичную крышку, чтобы предотвратить размножение комаров.

Сбор дождевой воды — это не только возможность снизить расходы, но и способ сделать своё хозяйство более экологичным. Простая система накопления воды поможет экономить на поливе, уборке и даже наполнении бассейна.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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